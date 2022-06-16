Bazen pek önemsenmese bile aslında fragman ciddi bir iştir. Hatta Hollywood gibi büyük sinema sektörlerinde işi yalnızca fragman hazırlamak olan uzmanlar vardır. Film fragmanı önemlidir çünkü filmin nasıl olduğuna dair ilk düşüncelerimizi söz konusu fragman şekillendirir. Öyle ki bazı film fragmanları, izleyiciye sundukları etkileyici ve merak uyandırıcı sahnelerle en az filmin kendisi kadar heyecan uyandırmayı başarmışlardır.
Elbette hangi filmi bekliyorsanız o filmin fragmanı heyecan uyandıracaktır. Örneği sevdiğiniz bir oyuncunun kötü bir filminin kötü bir fragmanı bile sizi mutlu edebilir. Ancak biz bu yazımızda iyiyi değil en iyiyi aradık. Looper tarafından hazırlanan tüm zamanların en iyi film fragmanları listesinden bazılarını özenle seçtik. İşte merak uyandıran sahneleriyle en az filmin kendisi kadar heyecan uyandırmış etkileyici film fragmanları.
En etkileyici film fragmanları:
Gizemli bir hikaye: Inception
- Yıl: 2010
- Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
- Oyuncular: Leonardo Dicaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page
- Yönetmen: Christopher Nolan
- IMDb: 8,8
Christopher Nolan’ın yeni bir film yapacağından bahsediliyordu ancak konusu hakkında tek bilinen ‘zihnin mimarisinde geçen çağdaş bir bilimkurgu aksiyon filmi’ gibi belirsiz bir tanımdı. Hikayenin genelinden bahsedilmiyor, karakterler konuşulmuyor, birkaç oyuncu dışında kimleri izleyeceğimiz bile bilinmiyordu. Derken fragman çıktı. Fragman bildiğimiz bir hikaye anlatımından ziyade flaş görüntülerle merak duygumuzu iyice arttırdı. Inception’ın bugün bir efsane haline gelmesinde önceki gizemli fragmanın da etkisi büyüktür.
Gümbür gümbür geldi: Mad Max: Fury Road
- Yıl: 2015
- Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
- Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult
- Yönetmen: George Miller
- IMDb: 8,1
Mad Max, 1980’li yıllara damgasını vurmuş gerçek bir efsaneydi. Anlattığı kıyamet sonrası dünyanın benzerini bulmak epey zordu. Yıllar sonra vizyona girecek olan yeni film tüm hayranları heyecanlandırdı. "Benim adım Max. Benim dünyam ateş ve kan." repliğiyle başlayan Mad Max: Fury Road fragmanı, gümbür gümbür rock n roll çalıyor ve kızgın çölün ortasında hurda arabaların tüyler ürperten kovalamacasını gösteriyordu. Tabi ki bir de Tom Hardy ve Charlize Theron vardır. Fragman, tam olarak film ile aynı duyguları yaşatmayı başardı.
Kim bu tipler: Guardians of the Galaxy
- Yıl: 2014
- Tür: Aksiyon, Macera, Komedi
- Oyuncular: Chris Pratt, Vin Diesel(ses), Bradley Cooper (ses)
- Yönetmen: James Gunn
- IMDb: 8,0
Bugün artık onlar olmadan bir Marvel Sinematik Evreni düşünülemez ancak Guardians of the Galaxy ilk filmi yayınlanacağı zaman bu sıra dışı karakterlerden oluşan ekip yalnızca çizgi roman sayfalarından tanınıyordu. Bu nedenle ilk fragman son derece önemliydi. Guardians of the Galaxy fragmanı tatlı bir müzikle başladı. Olayların güzel olacağı zaten tahmin edildiği için karakterler üzerinde duruldu. En basit haliyle seyircinin nasıl karakterle karşılaşacağı anlatıldı ve bugünkü başarısından anlıyoruz ki hedef tam on ikiden vuruldu.
Çizgi romanın kendisi gibi: Watchmen
- Yıl: 2019
- Tür: Aksiyon, Dram, Gizem
- Oyuncular: Jackie Earle Haley, Patrick Wilson, Carla Gugino
- Yönetmen: Zack Snyder
- IMDb: 7,6
Alan Moore ve Dave Gibbons tarafından yaratılan Watchmen, şüphesiz dünya çizgi roman tarihine damgasını vurmuş en önemli eserlerden bir tanesidir. Ancak izleyicilerin büyük bir bölümü böyle bir efsaneden habersizdi. Watchmen fragmanı çıktığı zaman izleyiciye olay ya da karakterler tanıtılmadı. Tıpkı bir çizgi romanın herhangi bir sayfasını açtığınızda dikkatini çeken ilk kare gibi sahneler sunuldu. Watchmen filmi bugün bile ne kadar başarılı olduğu tartışılan bir uyarlama ancak söz konusu filmin fragmanı ise izleyiciyi etkilemeyi başardığını rahatlıkla söylemek mümkün.
Daha da merak uyandırdı: Avengers: Endgame
- Yıl: 2019
- Tür: Aksiyon, Macera, Dram
- Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo
- Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
- IMDb: 8,4
Marvel Sinematik Evreni’ndeki tüm filmleri hayranlar olarak heyecanla bekledik tamam ama bir evrenin sonu olacak Avengers: Endgame’i bir başka bekledik. Derken Iron Man’i o halde gördük. Captain America dağılmış, Hawkeye derbeder olmuş. Ekip giymiş kostümleri bir yere gidiyor. Yani zaten gösterim gününü zar zor bekleyenler bir de fragmanı izleyince daha da dayanamaz hale geldiler. Avengers: Endgame’den de daha azı beklenmezdi.
Yavaş ve vurucu: Alien
- Yıl: 1979
- Tür: Korku, Bilim Kurgu
- Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt
- Yönetmen: Ridley Scott
- IMDb: 8,5
1970’li yılların sonu, sinema dünyasının hali belli. Farklı bir şeyler gelecek ama ne gelecek tam olarak kestirmek zor. Derken Ridley Scott, Alien filminin bir fragmanını yayınlıyor. Ortada bir yumurta, giderek yakınlaşıyoruz. Art arda filmden flaş sahneler gözümüze çarpıyor. Ses yavaş yavaş artıyor, sonra çığlıklar boşluğa yayılıyor. "Uzayda, kimse çığlık attığını duyamaz" sloganı ve bam! Oturalım da Alien filmini doya doya anlatalım desek ve saatlerce de anlatsak bile film fragmanının yarattığı etkinin yanına yaklaşamaz.
Başka türlü anlatılamazdı: Pulp Fiction
- Yıl: 1994
- Tür: Suç, Dram
- Oyuncular: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson
- Yönetmen: Quentin Tarantino
- IMDb: 8,9
Eminiz bu yazıyı okuyanlar arasında Pulp Fiction’ı sevmeyenlerin sayısı azdır. Hadi biraz konusundan bahsedin desek ne anlatabilirsiniz? Quentin Tarantino imzalı en sıra dışı işlerden biri olan Pulp Fiction’ı anlatmak zor ama fragman bunu hakkıyla yerine getiriyor. Fragmanda sahnelerle değil, sahnelerden de kısa görüntülerle karşılaşıyoruz. Müzik kalp ritmi gibi görüntülerle senkronize akıyor. Fragman sanki bütün bir hikaye değil de sanki yırtılmış bir kitabın sayfalarını anlatır gibi. Pulp Fiction’ a da bu yakışır.
İşte efsane böyle döner: Star Wars Episode VII: The Force Awakens
- Yıl: 2015
- Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
- Oyuncular: Daisy Ridley, John Boyega,Oscar Isaac
- Yönetmen: J.J. Abrams
- IMDb: 7,8
Bilim kurgu sevenleri ve evrenin hayranlarını zaten Star Wars ile ilgili her şey heyecanlandırıyor ama kabul edelim, Star Wars Episode VII: The Force Awakens film fragmanı ile karşılaşmak bambaşka bir heyecandı. İlk fragmandan sonra yayınlanan ikinci fragman ise gerçek anlamda etkileyiciydi. Filmin çekildiği yeni dünyayı tanıtıyor, yeni karakterleri kısaca izleyiciyle buluşturuyor ve çok daha önemlisi artık Star Wars evreni için yeni dönemin başladığının müjdesini veriyordu.
Yalnızca bir damla dinozor kanı: Jurassic Park
- Yıl: 1993
- Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
- Oyuncular: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum
- Yönetmen: Steven Spielberg
- IMDb: 8,2
Jurassic Park’ı başka biri yapsa eminiz fragmanda ortalığa dehşet saçan devasa T-Rex dinozorlarla karşılaşır ve biraz heyecanlanırdık. Ancak söz konusu kişi Steven Spielberg ise hiçbir şey beklediğiniz gibi olmaz. Fragman basit. Bir bilim insanı, yapılan kazılar sonucunda kehribar içine hapsolmuş biraz dinozor kanı buluyor ve ardından başka herhangi bir açıklama olmadan Jurassic Park logosunu görüyoruz. Vizyon tarihini iple çekmezsin de ne yaparsın?
Etkileyici sahneleriyle izleyenleri en az filmin kendisi kadar heyecanlandıran en iyi film fragmanlarından bazılarını listeledik ve kısaca nasıl bir etki yarattıklarından bahsettik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Favori film fragmanınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz.