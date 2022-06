Ha geldi ha gelecek diye beklediğimiz bir filmin ilk fragmanının yayınladığı anı hangimiz unutabiliriz ki? Bazı film fragmanları o kadar etkileyici sahnelerle doludur ki en az filmi izlemiş kadar heyecan uyandırır. İşte merak uyandıran sahneleriyle izleyenleri en az filmin kendisi kadar heyecanlandıran etkileyici film fragmanları.

Bazen pek önemsenmese bile aslında fragman ciddi bir iştir. Hatta Hollywood gibi büyük sinema sektörlerinde işi yalnızca fragman hazırlamak olan uzmanlar vardır. Film fragmanı önemlidir çünkü filmin nasıl olduğuna dair ilk düşüncelerimizi söz konusu fragman şekillendirir. Öyle ki bazı film fragmanları, izleyiciye sundukları etkileyici ve merak uyandırıcı sahnelerle en az filmin kendisi kadar heyecan uyandırmayı başarmışlardır.

Elbette hangi filmi bekliyorsanız o filmin fragmanı heyecan uyandıracaktır. Örneği sevdiğiniz bir oyuncunun kötü bir filminin kötü bir fragmanı bile sizi mutlu edebilir. Ancak biz bu yazımızda iyiyi değil en iyiyi aradık. Looper tarafından hazırlanan tüm zamanların en iyi film fragmanları listesinden bazılarını özenle seçtik. İşte merak uyandıran sahneleriyle en az filmin kendisi kadar heyecan uyandırmış etkileyici film fragmanları.

En etkileyici film fragmanları:

Gizemli bir hikaye: Inception

Yıl: 2010

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Leonardo Dicaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

Yönetmen: Christopher Nolan

IMDb: 8,8

Christopher Nolan’ın yeni bir film yapacağından bahsediliyordu ancak konusu hakkında tek bilinen ‘zihnin mimarisinde geçen çağdaş bir bilimkurgu aksiyon filmi’ gibi belirsiz bir tanımdı. Hikayenin genelinden bahsedilmiyor, karakterler konuşulmuyor, birkaç oyuncu dışında kimleri izleyeceğimiz bile bilinmiyordu. Derken fragman çıktı. Fragman bildiğimiz bir hikaye anlatımından ziyade flaş görüntülerle merak duygumuzu iyice arttırdı. Inception’ın bugün bir efsane haline gelmesinde önceki gizemli fragmanın da etkisi büyüktür.

Gümbür gümbür geldi: Mad Max: Fury Road

Yıl: 2015

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult

Yönetmen: George Miller

IMDb: 8,1

Mad Max, 1980’li yıllara damgasını vurmuş gerçek bir efsaneydi. Anlattığı kıyamet sonrası dünyanın benzerini bulmak epey zordu. Yıllar sonra vizyona girecek olan yeni film tüm hayranları heyecanlandırdı. "Benim adım Max. Benim dünyam ateş ve kan." repliğiyle başlayan Mad Max: Fury Road fragmanı, gümbür gümbür rock n roll çalıyor ve kızgın çölün ortasında hurda arabaların tüyler ürperten kovalamacasını gösteriyordu. Tabi ki bir de Tom Hardy ve Charlize Theron vardır. Fragman, tam olarak film ile aynı duyguları yaşatmayı başardı.

Kim bu tipler: Guardians of the Galaxy

Yıl: 2014

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Chris Pratt, Vin Diesel(ses), Bradley Cooper (ses)

Yönetmen: James Gunn

IMDb: 8,0

Bugün artık onlar olmadan bir Marvel Sinematik Evreni düşünülemez ancak Guardians of the Galaxy ilk filmi yayınlanacağı zaman bu sıra dışı karakterlerden oluşan ekip yalnızca çizgi roman sayfalarından tanınıyordu. Bu nedenle ilk fragman son derece önemliydi. Guardians of the Galaxy fragmanı tatlı bir müzikle başladı. Olayların güzel olacağı zaten tahmin edildiği için karakterler üzerinde duruldu. En basit haliyle seyircinin nasıl karakterle karşılaşacağı anlatıldı ve bugünkü başarısından anlıyoruz ki hedef tam on ikiden vuruldu.

Çizgi romanın kendisi gibi: Watchmen

Yıl: 2019

Tür: Aksiyon, Dram, Gizem

Oyuncular: Jackie Earle Haley, Patrick Wilson, Carla Gugino

Yönetmen: Zack Snyder

IMDb: 7,6

Alan Moore ve Dave Gibbons tarafından yaratılan Watchmen, şüphesiz dünya çizgi roman tarihine damgasını vurmuş en önemli eserlerden bir tanesidir. Ancak izleyicilerin büyük bir bölümü böyle bir efsaneden habersizdi. Watchmen fragmanı çıktığı zaman izleyiciye olay ya da karakterler tanıtılmadı. Tıpkı bir çizgi romanın herhangi bir sayfasını açtığınızda dikkatini çeken ilk kare gibi sahneler sunuldu. Watchmen filmi bugün bile ne kadar başarılı olduğu tartışılan bir uyarlama ancak söz konusu filmin fragmanı ise izleyiciyi etkilemeyi başardığını rahatlıkla söylemek mümkün.

Daha da merak uyandırdı: Avengers: Endgame

Yıl: 2019

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

IMDb: 8,4

Marvel Sinematik Evreni’ndeki tüm filmleri hayranlar olarak heyecanla bekledik tamam ama bir evrenin sonu olacak Avengers: Endgame’i bir başka bekledik. Derken Iron Man’i o halde gördük. Captain America dağılmış, Hawkeye derbeder olmuş. Ekip giymiş kostümleri bir yere gidiyor. Yani zaten gösterim gününü zar zor bekleyenler bir de fragmanı izleyince daha da dayanamaz hale geldiler. Avengers: Endgame’den de daha azı beklenmezdi.

Yavaş ve vurucu: Alien

Yıl: 1979

Tür: Korku, Bilim Kurgu

Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

Yönetmen: Ridley Scott

IMDb: 8,5

1970’li yılların sonu, sinema dünyasının hali belli. Farklı bir şeyler gelecek ama ne gelecek tam olarak kestirmek zor. Derken Ridley Scott, Alien filminin bir fragmanını yayınlıyor. Ortada bir yumurta, giderek yakınlaşıyoruz. Art arda filmden flaş sahneler gözümüze çarpıyor. Ses yavaş yavaş artıyor, sonra çığlıklar boşluğa yayılıyor. "Uzayda, kimse çığlık attığını duyamaz" sloganı ve bam! Oturalım da Alien filmini doya doya anlatalım desek ve saatlerce de anlatsak bile film fragmanının yarattığı etkinin yanına yaklaşamaz.

Başka türlü anlatılamazdı: Pulp Fiction

Yıl: 1994

Tür: Suç, Dram

Oyuncular: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson

Yönetmen: Quentin Tarantino

IMDb: 8,9

Eminiz bu yazıyı okuyanlar arasında Pulp Fiction’ı sevmeyenlerin sayısı azdır. Hadi biraz konusundan bahsedin desek ne anlatabilirsiniz? Quentin Tarantino imzalı en sıra dışı işlerden biri olan Pulp Fiction’ı anlatmak zor ama fragman bunu hakkıyla yerine getiriyor. Fragmanda sahnelerle değil, sahnelerden de kısa görüntülerle karşılaşıyoruz. Müzik kalp ritmi gibi görüntülerle senkronize akıyor. Fragman sanki bütün bir hikaye değil de sanki yırtılmış bir kitabın sayfalarını anlatır gibi. Pulp Fiction’ a da bu yakışır.

İşte efsane böyle döner: Star Wars Episode VII: The Force Awakens

Yıl: 2015

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Daisy Ridley, John Boyega,Oscar Isaac

Yönetmen: J.J. Abrams

IMDb: 7,8

Bilim kurgu sevenleri ve evrenin hayranlarını zaten Star Wars ile ilgili her şey heyecanlandırıyor ama kabul edelim, Star Wars Episode VII: The Force Awakens film fragmanı ile karşılaşmak bambaşka bir heyecandı. İlk fragmandan sonra yayınlanan ikinci fragman ise gerçek anlamda etkileyiciydi. Filmin çekildiği yeni dünyayı tanıtıyor, yeni karakterleri kısaca izleyiciyle buluşturuyor ve çok daha önemlisi artık Star Wars evreni için yeni dönemin başladığının müjdesini veriyordu.

Yalnızca bir damla dinozor kanı: Jurassic Park

Yıl: 1993

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum

Yönetmen: Steven Spielberg

IMDb: 8,2

Jurassic Park’ı başka biri yapsa eminiz fragmanda ortalığa dehşet saçan devasa T-Rex dinozorlarla karşılaşır ve biraz heyecanlanırdık. Ancak söz konusu kişi Steven Spielberg ise hiçbir şey beklediğiniz gibi olmaz. Fragman basit. Bir bilim insanı, yapılan kazılar sonucunda kehribar içine hapsolmuş biraz dinozor kanı buluyor ve ardından başka herhangi bir açıklama olmadan Jurassic Park logosunu görüyoruz. Vizyon tarihini iple çekmezsin de ne yaparsın?

Etkileyici sahneleriyle izleyenleri en az filmin kendisi kadar heyecanlandıran en iyi film fragmanlarından bazılarını listeledik ve kısaca nasıl bir etki yarattıklarından bahsettik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Favori film fragmanınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz.