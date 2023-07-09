Euphoria’da Elliot karakterine hayat veren Dominic Fike, dizideki rolü hakkında şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiğinden bahseden oyuncu, neredeyse rolünün elinden alınacağını açıkladı.

Bir HBO yapımı olan ve Türkiye'de Blu TV'de yayımlanan Euphoria dizisi. Tuhaf bir itiraf ile gündeme geldi. Dizide Elliot karakteriyle Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie gibi oyunculara eşlik eden Dominic Fike, uyuşturucu kullanımı yüzünden neredeyse dizinin oyuncu kadrosundan atılmak üzere olduğunu paylaştı.

Dizinin ikinci sezonunda, Zendaya’nın oynadığı Rue karakterinin tekrar uyuşturucu kullanmaya başlamasında rol oynayan Elliot, dizi çekimleri sırasında gerçekten de uyuşturucuyla mücadele ettiğini söyledi.

Dominic Fike, dizinin yönetmeni Sam Levinson’ın kendisine ayık kalması için bir koç bulduğunu ifade ediyor.

Dizide, Rue ve Jules karakterleriyle bir aşk üçgeninde bulunan Dominic Fike, Apple Music ile yaptığı bir video röportajında diziye dahil olduğunda “uyuşturucu bağımlısı” olduğunu itiraf etti. Fike'ın aktarımına göre yönetmen Sam Levinson, kendisine yardımcı olması için bir koç tutmak istediğini ama bunun başarısız olduğunu şu ifadelerle dile getirdi:

"Uyuşturucu bağımlısıydım ve bilirsiniz, esas olarak uyuşturucularla ilgili bir şova gelmek çok zor. Yönetmen ve yazar Sam, bana her zaman yanımda olacak bir koç verdi. İşe yaramadı."

Oyuncunun uyuşturucunun etkisindeyken bir sahnede oynayıp oynamadığı merak edildi.

Uyuşturucu etkisinde herhangi bir sahne çekimine maruz kalıp kalmadığı merak edilen oyuncu, dizinin büyük bir kısmında krizler yaşadığını ve zorlandığını ifade etti. Hatta sırf bundan dolayı azarlandığını ve neredeyse diziden atılacağını söylüyor.

Sonuç olarak Fike’ın kovulmadığı ama maddenin etkisindeyken çekilen bazı sahnelerde yönetmenin kurguyla bu sahneleri “düzelttiği” ifade ediliyor.

Fike'ın Apple Music ile yaptığı röportajın tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.