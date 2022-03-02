En çok o izleniyor, en çok o konuşuluyor! Bir yandan HBO'nun Game of Thrones'tan sonra en çok izlenen dizisi olmayı, bir yandan internet fenomeni haline gelmeyi başaran Euphoria'nın 2. sezon finali olay yarattı! Finalde geçen sahnelerden en çok hangisi, neden konuşuldu? Tüm detaylar yazıda...

HBO’nun Game of Thrones’tan sonra en çok izlenen ve an itibariyle sosyal medyada en çok konuşulan dizisi Euphoria, Türkiye’de 28 Şubat’ta gösterime giren 2. sezon finaliyle ekranlara bir süreliğine veda etti. Büyük bir heyecanla beklendiği bilinen Euphoria’nın vedası da tıpkı geçmiş bölümleri gibi olay yarattı!

Kendini ‘‘Euphoria jenerasyonu’’ olarak da tanımlayan Z kuşağı başta olmak üzere farklı yaş gruplarından pek çok seyircisi olan ve global başarılara imza atmış HBO’nun gençlik dizisi Euphoria’nın 2. sezon finali, Türkiye’de 28 Şubat Pazartesi günü izleyiciyle buluştu. Özellikle ilk sezon ve ikinci sezon arasındaki hem senaryo hem karakter gelişimi bakımından gözlemlenen uçurumlar, kafalardaki soru işaretlerinin ısrarla giderilmemesi ve hatta daha da çoğalması; izleyicilerden büyük tepki topladı. İşte Euphoria’nın 2. sezon finalinde en çok konuşulan sahneler!

Fezco ve Ashtray... Gözyaşımız pıt

Özellikle sezon finali öncesinde izlediğimiz 7. bölüm ve hemen ardından gelen sezon finali fragmanı, Fezco ve Ashtray hattında suların durulmaktan çok daha da kızışacağına zaten işaret ediyordu. 7. bölümün yarattığı hava itibariyle Fezco’nun kumpasa kurban giderek öleceğini düşünen büyük bir kitle vardı. Aynı kitlenin bir kısmı karaktere duyduğu sevgiden, bir diğer kısmı ise olası bir Fexi (Fezco ve Lexi) ilişkisi umuduyla karakterin diziden çıkmasına şiddetle karşıydı. 7. bölümün ardından gelen sezon finali fragmanı, kafaları daha da karıştırdı ve Ashtray’in de bu kaosun içinde yananlardan biri olacağına izleyicileri ikna etti.

Sezon finali itibariyle, Fezco’nun yaralı şekilde tutuklandığı; Ashtray’in ise polisle yaşanan büyük çatışmanın öznesi olarak polisler tarafından alaşağı edilmek üzere vurularak öldürüldüğü düşünülüyor. Fezco’nun yakarışları ve Ashtray’in üzerinde gezen kırmızı ışık göz önünde bulundurulduğunda, bunun çok da uzak bir ihtimal olmadığını görüyoruz; fakat yine de ikilinin akıbetine dair net bir şey söyleyemiyoruz.

Elliot ve dört dakikalık şarkısı sosyal medyayı salladı

Elliot ve Rue ikilisini Elliot’ın evinde izlediğimiz sahnede, Elliot’ın bestelediği dört dakikalık şarkıyı gitarı eşliğinde söylemesi; şarkıyı noktaladığında ise henüz şarkının bitmediğini, üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirtmesi olay oldu! Dizinin yapımcısı, senaristi ve yönetmeni Sam Levinson’ın belki de hakkında en çok tepki aldığı sahne olan bu sahne; sosyal medya kullanıcılarının çeşitli mecralarda yaptığı paylaşımlara bakılacak olursa herkesi çileden çıkarmışa benziyor. Giderilmesi gereken onca soru işareti, daha çok zaman ayrılması gereken onca sahne varken Elliot’ın şarkısına dört dakika verilmesinin ardında yatan dahiyane (!) sebebi, haliyle henüz kimse anlayabilmiş değil.

Dominic Fike yapılan paylaşımlara kayıtsız kalmadı

Elliot karakterini canlandıran Dominic Fike, Elliot’ın şarkı sahnesi hakkında yapılan paylaşımlara eşlik etti! Yapılmış bazı komik paylaşımlara Instagram hikayesinde yer veren Fike, hayranlarına adeta ‘‘Buradayım, sizi görüyorum ve paylaşımlarınıza gülüyorum.’’ mesajı verdi.

Maddy vs Cassie sahnesi hak ettiği değeri gördü mü?

2. sezon itibariyle karakter anlamında en çok değişenlerin başında kuşkusuz Maddy ve Cassie ikilisi geliyor. İlk sezona kıyasla, bu sezonda Maddy’nin mağdura; Cassie’nin ise suçluya evrildiği açıkça görülüyordu. Arasına Nate giren bu iki eski yakın arkadaş, sezon ortasından bu yana birbirine düşman bayrağını çoktan çekmişti. Maddy’nin haksızlığa gelemeyen şiddet eğilimli karakteri ve Cassie’nin üzerine yıkılan dev ihanet duvarı, ikilinin bir noktada birbirine sadece sözlü değil fiziksel şiddet de uygulayacağının sinyallerini veriyordu.

Uzun süredir gergin olan ipler, sezon finalinde tamamen koptu ve ikili resmen birbirine girdi! Buraya kadar her şey beklenen tempoda ilerliyor gibi görünse de buradan sonra işler yine tatsızlaşıyor diyebiliriz. Uzun süredir beklenen ve büyük olay yaratacağı bölümler öncesinden fazlasıyla belli olan bu kavgaya dair detaylı sahneler görememek, izleyicide büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Özellikle Elliot’ın dört dakikalık şarkı performansıyla çokça kıyaslanan Maddy-Cassie kavgasının gösterim süresi, kimseyi memnun etmedi. Öyle ki kavganın sonunda Cassie’nin dağılmışlığını, buna karşılık Maddy’nin tırnağının dahi kırılmamış olmasını görmek bile izleyiciyi pek de tatmin etmişe benzemiyor. Bu arada… Cassie, hani sen Maddy’den daha deliydin?

Nate yine bildiğiniz gibi

Yürüyen toksik maskülenite olarak kolaylıkla tanımlayabileceğimiz Nate karakteri, her bölümde olduğu gibi bu bölümde de üzerine düşeni yaptı ve kafaları karıştırdı. Dolu silah, tam gaz sürülen bir araba ve yer yer yudumlanan bira detaylarıyla kendine ya da dizideki bir başka karaktere zarar verecekmiş gibi hal ve tavır takınan Nate’in günün sonunda önceden irtibat kurduğu polisler eşliğinde babasının yanına gitmesi, aralarında geçen kısa ve konusuna çok da yabancı olmadığımız bir diyaloğun ardından babasını tutuklatıp geri çekilmesi izleyiciye: ‘‘Nate yine bildiğimiz gibi…’’ dedirtti. Nate'in silahla gezmesinin farklı bir sebebi olabilir mi? Emin değiliz.

Peki ya şimdi, Rue Rue?

Gelelim dizinin baş karakteri sevgili Rue’ya! Son bölümlerde yaşadığı tüm zorluklara rağmen özellikle son iki bölümde şimdilik temiz ve sağlıklı bir hayat sürdüğünü rahatlıkla fark edebildiğimiz Rue, sezon finalinde dönem sonuna dek uyuşturucudan uzak kaldığını kendi ağzıyla ifade ederek gönüllere su serpti. Her ne kadar bu hayatı kendi isteği dışında tercih etmiş olduğunu belirtse de Rue’yu güler yüzlü ve tehlikeden uzak görmek kuşkusuz herkesi mutlu etmiştir; ancak Rue’nun teyit niteliği taşıyan bu repliğinin izleyiciyi mutlu etmenin yanı sıra bir kez daha kafasını karıştırdığını da söylemek zorundayız. Cümlenin gidişatı, Rue’nun bir süre sonra tekrar uyuşturucu batağına düştüğü hissi yarattığından, ileride kendisini huzurlu bir hayatın beklediği netliğine kavuşulamamış oldu.

Jules’a veda mı, elveda mı?

Evet, bağımlılığı nedeniyle Rue’nun çevresinde yarattığı tahribatı inkar edemeyiz; ama bu, Jules’un da oldukça yıkıcı bir karakter olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Son bölüm itibariyle Jules ile bağları tamamen kopardığına işaret eden Rue’nun veda busesi, verilen tepkiler göz önünde bulundurulduğunda izleyiciye derin bir oh çektirmiş gibi duruyor. Şimdi geriye bu vedanın gerçek bir veda olup olmadığını, ilerleyen zamanlarda Rue ve Jules ikilisinin bir araya gelip gelmeyeceğini kesin şekilde öğrenmek kalıyor.

Rue ve Lexi yeniden!

Gerçek yaşam ve oyun sahneleri arasındaki geçişler son ana dek bir şekilde kavranabiliyordu. Derken Rue ve Lexi’nin bir araya geldiği o sıcak yüzleşme sahnesine sıra geldi ve kafalar karıştı! İzleyicilerin büyük bir çoğunluğunu ‘‘Bu buluşma gerçekten yaşandı da mı sahneye yansıdı, yoksa Lexi’nin oyun ve Rue’nun iyileşme süreci sonrasında yaşanmasını hayal ettiği bir düşten mi ibaretti?’’ ikilemine düşüren bu enfes dostluk sahnesi, ister hayal olsun ister gerkçek; yürekleri ısıttı!

Yeni sezon için oldukça uzun bir geri sayıma hazır olun

Son olarak, bir iyi bir de kötü haberimiz var: İyi haber, dizinin 3. sezon onayını aldığını resmen duyurmuş olması; kötü haber ise 3. sezonun 2024’te izleyiciyle buluşacak olması. Her ne kadar söz konusu Euphoria olduğunda sezonlar arası verilen uzun aralara alışık olsak da yine de bu ekibe biraz kırılmadık desek yalan olur doğrusu.

3. sezonda kafalardaki tüm soru işaretlerinin giderilmesi ve tüm karakterlerin hak ettiğini yaşaması dileğiyle…