BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin benimsediği 48V hafif hibrit teknolojisi, teknik uyumsuzluk nedeniyle manuel vitesli M modellerinin üretimini tamamen bitirebilir.

M2, M3 ve M4 gibi ikonik modelleriyle performans tutkunlarına manuel şanzıman sunmaya devam eden BMW, otomotiv dünyasının teknolojik dönüşümü karşısında kritik bir yol ayrımına geldi.

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Düşük talep ve tedarikçi krizinin yanı sıra, modern motorlara entegre edilen yeni nesil 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi, BMW M modellerinde manuel vitesin tamamen tarihe karışmasına yol açabilir.

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48-volt hafif hibrit teknolojisi manuel şanzımanla neden uyuşmuyor?

Son dönemde yakıt verimliliğini artırmak, turbo gecikmesini ortadan kaldırmak ve gaz tepkilerini iyileştirmek için geliştirilen 48 voltluk hafif hibrit üniteler hızla yaygınlaşıyor ancak bu teknoloji, doğrudan aracın aktarma organları ve dijital kontrol üniteleriyle entegre şekilde çalışıyor.

BMW M Bölümü Başkanı Frank van Meel, bu yeni teknolojinin manuel vitesle uyumlu çalışmasının neredeyse imkânsız olduğunu vurguluyor. Otomatik şanzımanlarda elektronik beyin vites geçiş anlarını milisaniyelik hesaplarla hibrit sistemle senkronize edebilirken, manuel şanzımanlarda sürücünün vites değiştirme zamanlamasının öngörülemez olması bu teknolojinin manuel araçlara uyarlanmasını mühendislik açısından büyük bir çıkmaza sokuyor.

Tutkunlar için son fırsat olabilir

Yeni teknolojilerin getirdiği bu zorluk, BMW'nin mevcut ürün gamındaki manuel seçeneklerini şimdiden sınırlamış durumda. Güçlü S58 altı silindirli motorun ürettiği yüksek tork seviyeleri manuel şanzımanın sınırlarını aştığı için M3 ve M4 Competition versiyonları ile M2 CS ve M2 xDrive yalnızca otomatik şanzımanla satışa sunuluyor. Bu kısıtlamalar, 2028 yılı civarında tanıtılması ve hafif hibrit güç ünitesine sahip olması beklenen yeni nesil G84 M3 için de doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Yeni hibrit altyapının manuel vitesle buluşma ihtimali teknik olarak son derece düşük görünüyor.

Piyasa genelinde manuel araçlara olan talep azalsa da BMW M müşterileri arasında bu oran hâlâ oldukça yüksek, nitekim ABD'de satılan M2 modellerinin yaklaşık yarısını manuel şanzımanlı versiyonlar oluşturuyor ancak yeni hibrit teknolojisini manuel vitesle entegre etmek aşırı yüksek maliyetli bir mühendislik yatırımı gerektirdiğinden ve parça tedarikçileri bu alandan çekildiğinden, geleneksel sürüş keyfini yaşamak isteyenler için mevcut nesil M modelleri son şans olabilir.