Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Yeni Hyundai Tucson N Line Tanıtıldı: Çok Daha Sportif!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Hyundai, yeni Tucson modelinin daha sportif versiyonu olan Tucson N Line'ı resmen tanıttı.

Yeni Hyundai Tucson N Line Tanıtıldı: Çok Daha Sportif!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Güney Koreli otomobil devi Hyundai yakın zamanda yeni Tucson modelini bizlerle buluşturmuştu. Şimdi ise şirket, Paris Otomobil Fuarı kapsamında yeni Tucson’un daha performans odaklı üst seviye olarak sunulacak N Line versiyonunu bizlerle buluşturdu.

Araç, dış ve iç mekânda kendine has tasarım dokunuşlarıyla gelirken mekanik altyapısını ise standart modellerden aynen devralıyor. Yeni Tucson’un biraz daha sportif yaklaşıma sahip versiyonu olarak nitelendirebiliriz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Yeni Hyundai Tucson N Line Tanıtıldı: Çok Daha Sportif!
n1
n2
nic

Karşınızda yeni Hyundai Tucson N Line

n1

Günümüzde pek çok otomobil üreticisi egzoz çıkışlarını arka tamponun altına gizlemeyi tercih ederken, Hyundai Tucson N Line modeliyle daha agresif ve dikkat çekici bir yol izliyor. Araç kaputunun altında extra bir güç barındırmasa da arkadaki görünür çift egzoz çıkışı sayesinde sportif karakterini vurgulamayı başarıyor. Bu dış tasarım unsurlarına özel 20 inç alaşım jantlar, kırmızı detaylar ve süet döşeme koltuklar eşlik ediyor.

n2

Avrupa pazarında sunulacak Tucson N Line, geniş bir motor yelpazesiyle yollara çıkacak. Giriş seviyesinde yer alan 1.6 litrelik T-GDI benzinli motor 148 beygir güç üretiyor. Bu ünite, önden çekişli düzenle birlikte konfigürasyona bağlı olarak 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı (DCT) şanzımanla tercih edilebiliyor. Daha fazla performans isteyenler için 1.6 litrelik turbo benzinli motoru bir elektrik motoru ve 1.49 kWh kapasiteli batarya ile birleştiren hibrit versiyon devreye giriyor. Toplamda 242 beygir güç sunan bu seçenek, 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Hem önden çekiş hem de dört tekerlekten çekiş opsiyonu bulunan hibrit Tucson N Line, 0’dan 100 km/s hıza 8.3 saniyede ulaşıyor.

nic

N Line ailesinin en üstünde ise ilerleyen dönemde seriye katılacak olan şarj edilebilir hibrit model yer alacak. 17.1 kWh büyüklüğünde bataryaya sahip olan PHEV, toplam 288 beygir güç üretiyor ve 20 inç jantlarla 67 kilometreye tamamen elektrikli sürüş menzili vaat ediyor. 7.2 kW araç içi şarj cihazıyla desteklenen ve 1.910 kg çekme kapasitesi sunan bu dört tekerlekten çekişli versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede tamamlayarak ailenin en hızlısı oluyor.

İç mekândaki en büyük yenilik ise markanın Android Automotive tabanlı Pleos Connect bilgi-eğlence sistemi. Yeni nesil mimariye geçiş yapan kokpitte tercihe göre 12.9 inç veya devasa 17 inç büyüklüğünde merkezi dokunmatik ekran yer alıyor.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

Volvo Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: ES90 da Listede!

Volvo Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: ES90 da Listede!

Ekim 2026 Ford Fiyat Listesi: Kuga'da İndirim Fırsatı

Ekim 2026 Ford Fiyat Listesi: Kuga'da İndirim Fırsatı

Hyundai

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!

Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: OMODA 7 Neo'da Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: OMODA 7 Neo'da Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Tamamen Elektrikli Yeni Volkswagen ID. Tiguan Tanıtıldı: 600 km Menzil!

Tamamen Elektrikli Yeni Volkswagen ID. Tiguan Tanıtıldı: 600 km Menzil!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com