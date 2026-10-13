Hyundai, yeni Tucson modelinin daha sportif versiyonu olan Tucson N Line'ı resmen tanıttı.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai yakın zamanda yeni Tucson modelini bizlerle buluşturmuştu. Şimdi ise şirket, Paris Otomobil Fuarı kapsamında yeni Tucson’un daha performans odaklı üst seviye olarak sunulacak N Line versiyonunu bizlerle buluşturdu.

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Araç, dış ve iç mekânda kendine has tasarım dokunuşlarıyla gelirken mekanik altyapısını ise standart modellerden aynen devralıyor. Yeni Tucson’un biraz daha sportif yaklaşıma sahip versiyonu olarak nitelendirebiliriz.

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Karşınızda yeni Hyundai Tucson N Line

Günümüzde pek çok otomobil üreticisi egzoz çıkışlarını arka tamponun altına gizlemeyi tercih ederken, Hyundai Tucson N Line modeliyle daha agresif ve dikkat çekici bir yol izliyor. Araç kaputunun altında extra bir güç barındırmasa da arkadaki görünür çift egzoz çıkışı sayesinde sportif karakterini vurgulamayı başarıyor. Bu dış tasarım unsurlarına özel 20 inç alaşım jantlar, kırmızı detaylar ve süet döşeme koltuklar eşlik ediyor.

Avrupa pazarında sunulacak Tucson N Line, geniş bir motor yelpazesiyle yollara çıkacak. Giriş seviyesinde yer alan 1.6 litrelik T-GDI benzinli motor 148 beygir güç üretiyor. Bu ünite, önden çekişli düzenle birlikte konfigürasyona bağlı olarak 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı (DCT) şanzımanla tercih edilebiliyor. Daha fazla performans isteyenler için 1.6 litrelik turbo benzinli motoru bir elektrik motoru ve 1.49 kWh kapasiteli batarya ile birleştiren hibrit versiyon devreye giriyor. Toplamda 242 beygir güç sunan bu seçenek, 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Hem önden çekiş hem de dört tekerlekten çekiş opsiyonu bulunan hibrit Tucson N Line, 0’dan 100 km/s hıza 8.3 saniyede ulaşıyor.

N Line ailesinin en üstünde ise ilerleyen dönemde seriye katılacak olan şarj edilebilir hibrit model yer alacak. 17.1 kWh büyüklüğünde bataryaya sahip olan PHEV, toplam 288 beygir güç üretiyor ve 20 inç jantlarla 67 kilometreye tamamen elektrikli sürüş menzili vaat ediyor. 7.2 kW araç içi şarj cihazıyla desteklenen ve 1.910 kg çekme kapasitesi sunan bu dört tekerlekten çekişli versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede tamamlayarak ailenin en hızlısı oluyor.

İç mekândaki en büyük yenilik ise markanın Android Automotive tabanlı Pleos Connect bilgi-eğlence sistemi. Yeni nesil mimariye geçiş yapan kokpitte tercihe göre 12.9 inç veya devasa 17 inç büyüklüğünde merkezi dokunmatik ekran yer alıyor.