Gmail'in En Kullanışlı Özelliklerinden Biri Kaldırılıyor

Google, Gmail'in "Farklı Adresle Gönder" özelliğini 2027 yılından itibaren kaldıracağını açıkladı.

Google, Gmail ve mobil uygulamalarında yıllardır sunulan "Farklı Adresle Gönder" özelliğini sonlandırıyor.

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Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek karar doğrultusunda kullanıcılar, Gmail üzerinden Yahoo, Outlook veya kişisel alan adlarına ait üçüncü taraf e-posta adresleriyle e-posta gönderemeyecek.

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Google bu adımı neden attı?

Google, yardım dokümanlarında yaptığı güncellemeyle üçüncü taraf e-posta hesaplarına verilen desteğin Ocak 2027'de kademeli olarak durdurulacağını duyurdu. Şirket, Gmail'i daha güvenli, akıllı ve kullanımı kolay tutma taahhüdünün bir parçası olarak, orantısız miktarda bakım kaynağı gerektiren özellikleri zaman zaman sonlandırmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Bu karar kapsamında yalnızca "Farklı Adresle Gönder" özelliği değil; dış hesaplara spam koruması ve kutu düzeni getiren Gmailify ile web tabanlı POP e-posta çekme altyapısı da kaldırılıyor.

Hangi özellikler kaldırılıyor?

Karar, kişisel alan adı yöneten veya birden fazla e-posta servisini tek bir Gmail kutusunda toplayan kullanıcıları yakından ilgilendiriyor ancak her işlev bu kısıtlamaya dâhil değil.

Özellik Durum (Ocak 2027 sonrası) Harici E-postayla Gönderim (Yahoo, Outlook, Custom Domain) ❌ Kaldırılıyor (Web ve Mobil) Gmailify & Web POP E-Posta Çekme ❌ Kaldırılıyor Gmail-Gmail Arası Takma Adlar ✅ Desteklenmeye devam ediyor Google Workspace "Farklı Adresle Gönder" ✅ Etkilenmiyor Mobil Uygulamada Harici Hesap Kontrolü ✅ Etkilenmiyor

Ocak 2027 tarihine kadar kullanıcıların önünde alternatif senaryoları değerlendirmek için zaman bulunuyor. Gmail'in web arayüzünü tek merkez olarak kullanmaya devam etmek isteyenlerin ücretli Google Workspace planlarına geçmesi veya doğrudan e-posta sağlayıcılarının kendi web panellerine yönelmesi gerekecek.