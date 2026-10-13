OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 16’yı duyurdu. Telefonda 9000 mAh batarya, 185 Hz ekran, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gibi özellikler var.

Önde gelen akıllı telefon markalarından biri konumundaki OnePlus, çok beklenen yeni telefonu OnePlus 16’yı gerçekleştirdiği bir lansman ile Çin’de resmen tanıttı. Telefon, her bir özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Firmanın yeni amiral gemisi segmentindeki telefonu olarak konumlandırılan OnePlus 16 modeli, sol üste konumlandırılan üçlü kamera kurulumuyla gelirken ön tarafında delikli ekran tasarımına sahip. Gri renk seçeneğinde arrkada telefonun ismini içeren parlak bir kısım da var. Cihazın Çin’e özel üretildiğini belirtmek gerek.

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OnePlus 16 neler sunuyor?

Ekran 6,78 inç, 1272x2772 piksel, 185 Hz, 2000 nit, LTPO OLED İşlemci Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / TB Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 9000 mAh (100W) İşletim sistemi OxygenOS 17

Ön tarafta 1.272 x 2.772 piksel çözünürlüğe sahip 6.78 inç boyutunda bir LTPO OLED panel görüyoruz. Ekran tarafında dikkat çeken en büyük yeniliklerden biri 185 Hz yenileme hızı desteği. Cihaz günlük kullanım senaryolarında 165Hz yenileme hızında çalışırken, desteklenen oyunlarda ekstra 20 Hz ile 185 Hz’e çıkabiliyor. Performans tarafında ise Qualcomm'un en son amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6’yı görüyoruz. Ona 12/16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Kamera kurulumunda da iddialı bir telefon. 1/1.4 inç sensör boyutuna sahip **200 MP ana kamera, 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto modülü ve 50 MP ultra geniş açı **kameradan oluşan bir üçlü sistem var. Önde ise 50 MP’lik bir selfie kamerası görüyoruz. Telefonun 100W hızlı şarj destekli 9000 mAh’lik dev bir bataryayla geldiğini belirtelim. Kutudan Android 17 tabanlı OxygenOS 17 ile çıkıyor.

Telefon 3 farklı renk ile satışa çıkacak. Fiyatları 896 dolardan başlıyor ve en üst seviye olan 16 GB + 1 TB’ta 1.270 dolara kadar yükseliyor.