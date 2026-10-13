Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

185 Hz Ekran, 9000 mAh Batarya ve Dahası: OnePlus 16 Tanıtıldı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 16’yı duyurdu. Telefonda 9000 mAh batarya, 185 Hz ekran, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gibi özellikler var.

185 Hz Ekran, 9000 mAh Batarya ve Dahası: OnePlus 16 Tanıtıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Önde gelen akıllı telefon markalarından biri konumundaki OnePlus, çok beklenen yeni telefonu OnePlus 16’yı gerçekleştirdiği bir lansman ile Çin’de resmen tanıttı. Telefon, her bir özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Firmanın yeni amiral gemisi segmentindeki telefonu olarak konumlandırılan OnePlus 16 modeli, sol üste konumlandırılan üçlü kamera kurulumuyla gelirken ön tarafında delikli ekran tasarımına sahip. Gri renk seçeneğinde arrkada telefonun ismini içeren parlak bir kısım da var. Cihazın Çin’e özel üretildiğini belirtmek gerek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

185 Hz Ekran, 9000 mAh Batarya ve Dahası: OnePlus 16 Tanıtıldı!
Ekran Resmi 2026-10-13 06.39.19
came

OnePlus 16 neler sunuyor?

Ekran Resmi 2026-10-13 06.39.19
Ekran 6,78 inç, 1272x2772 piksel, 185 Hz, 2000 nit, LTPO OLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / TB
Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 9000 mAh (100W)
İşletim sistemi OxygenOS 17

Ön tarafta 1.272 x 2.772 piksel çözünürlüğe sahip 6.78 inç boyutunda bir LTPO OLED panel görüyoruz. Ekran tarafında dikkat çeken en büyük yeniliklerden biri 185 Hz yenileme hızı desteği. Cihaz günlük kullanım senaryolarında 165Hz yenileme hızında çalışırken, desteklenen oyunlarda ekstra 20 Hz ile 185 Hz’e çıkabiliyor. Performans tarafında ise Qualcomm'un en son amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6’yı görüyoruz. Ona 12/16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleri eşlik ediyor.

came

Kamera kurulumunda da iddialı bir telefon. 1/1.4 inç sensör boyutuna sahip **200 MP ana kamera, 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto modülü ve 50 MP ultra geniş açı **kameradan oluşan bir üçlü sistem var. Önde ise 50 MP’lik bir selfie kamerası görüyoruz. Telefonun 100W hızlı şarj destekli 9000 mAh’lik dev bir bataryayla geldiğini belirtelim. Kutudan Android 17 tabanlı OxygenOS 17 ile çıkıyor.

Telefon 3 farklı renk ile satışa çıkacak. Fiyatları 896 dolardan başlıyor ve en üst seviye olan 16 GB + 1 TB’ta 1.270 dolara kadar yükseliyor.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

Dünyada Kaç Samsung Galaxy Telefon Kullanıcısı Olduğu Açıklandı

Dünyada Kaç Samsung Galaxy Telefon Kullanıcısı Olduğu Açıklandı

iPhone Pil Sağlığı Kaç Olunca Değiştirilmeli?

iPhone Pil Sağlığı Kaç Olunca Değiştirilmeli?

Eğer Samsung Galaxy Serisi Bir Telefona Sahipseniz Bu Güncellemeyi Atlamayın!

Eğer Samsung Galaxy Serisi Bir Telefona Sahipseniz Bu Güncellemeyi Atlamayın!

Samsung Galaxy S27 Ultra İçin İlk Büyük İyileştirme Ortaya Çıktı: S26 Ultra’daki Sorun Çözülüyor!

Samsung Galaxy S27 Ultra İçin İlk Büyük İyileştirme Ortaya Çıktı: S26 Ultra’daki Sorun Çözülüyor!

iOS 27.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 27.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Apple, iPhone 18 Pro Üretimini %20'ye Varan Oranda Azalttı: Peki Neden?

Apple, iPhone 18 Pro Üretimini %20'ye Varan Oranda Azalttı: Peki Neden?

OnePlus

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!

Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: OMODA 7 Neo'da Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: OMODA 7 Neo'da Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Tamamen Elektrikli Yeni Volkswagen ID. Tiguan Tanıtıldı: 600 km Menzil!

Tamamen Elektrikli Yeni Volkswagen ID. Tiguan Tanıtıldı: 600 km Menzil!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com