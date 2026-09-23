Tarihte İlk Kez Bir İnsan ve 1.80'lik Terminatör Robot Kafes Dövüşü Yaptı: Sizce Kim Kazanmıştır?

18 Eylül'de San Francisco'da gerçekleşen MMA karşılaşmasında fenomen Frankie LaPenna, 1.80 metre boyundaki Terminatör görünümlü insansı robotla kafese girdi. Peki insanla robotun karşı karşıya geldiği bu tuhaf maçta kafesten kim galip çıktı?

Dünyada ilk kez bir insan ve insansı robot kafeste karşı karşıya geldi. San Francisco'da gerçekleşen karşılaşmada, sosyal medyada sıra dışı dublörlükleriyle tanınan içerik üreticisi Frankie LaPenna eldivenlerini takıp kafese girdi.

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Karşısında ise Çinli şirket EngineAI tarafından geliştirilen, 1.80 metre boyundaki T800 model insansı robot vardı. Terminatör filmlerindeki androidleri andıran robotla LaPenna'nın karşılaşması, birkaç saniye içinde oldukça sert bir MMA maçına dönüştü. Robot art arda gövde tekmeleri savurdu, LaPenna kafesin diğer tarafına doğru sürüklendi ve son tekmeyle birlikte nakavt oldu.

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Kafeste İnsan ve Robotun İlk Karşılaşması

San Francisco merkezli robotik şirketi REK tarafından düzenlenen etkinlikten paylaşılan 44 saniyelik video, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Görüntülerde LaPenna'nın bolca koruyucu ekipmanla kafese girdiği ve T800'e yumruk atmaya çalıştığı görülüyor.

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T800'ün karşılığı ise art arda gelen gövde tekmeleri oldu.

LaPenna bir yandan darbelerden kaçmaya çalışırken bir yandan da rakibine karşılık veriyor. Ancak T800'ün son tekmesiyle birlikte kafesin bir ucundan diğerine savruluyor. Maç da böylece bitiyor.

Kısa bir video ama robotun fiziksel hareketleri açısından epey şey anlatıyor.

Robot gerçekten kendi kararlarını mı verdi?

İlk bakışta T800'ün rakibinin hareketlerini analiz edip kendi dövüş hamlelerini seçtiğini düşünebiliriz. Fakat durum bundan biraz farklı.

T800, bu karşılaşmada kendi başına karar veren otonom bir yapay zekâ değildi. Robot, kafesin dışındaki bir insan operatör tarafından uzaktan kontrol ediliyordu.

Dolayısıyla izlediğimiz şey, bağımsız şekilde dövüşmeyi öğrenmiş bir robotun insanla kapışması değil. Asıl gösteri, bir insanın verdiği komutları robotun fiziksel dünyada ne kadar hassas ve hızlı uygulayabildiğinde.

Dengeyi korumak, hareket etmek, tekme savurmak ve bütün bunları 1.80 metre boyundaki bir gövdeyle yapmak... İnsan için sıradan görünen hareketler, bir robot söz konusu olduğunda bambaşka bir mesele.

Kafeste kazanan belli. Bugün kumandanın ucunda bir insan var, yarın belki de kimse olmayacak. Üstelik o gün geldiğinde insan da bugünkü insan olmayacak. İnsanla robot arasındaki sınır biraz daha bulanıklaştığında, aynı kafeste transhümanist insanlar ve tam otonom robotlar görebiliriz.