Euro/TL paritesi tarihte ilk kez 30'un üstüne çıktı. 1 euro, an itibarıyla 30 TL'ye satın alınabiliyor. Euronun tarihi rekor kırması, sosyal medyada da gündem oldu...

Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemli bir gün olarak kayıtlara geçti. Euro/TL kuru, tarihte ilk kez 30'un üzerine çıktı. Bir süredir zaten yükseliş eğiliminde olan euro, bugün sert bir yükselişle 30 TL'yi geçti. Pek çok kesim, bunun psikolojik sınır olduğunu söylüyor. Eğer yükseliş devam ederse, Avrupa'dan ithal edilen tüm ürünlerde yeni bir zam dalgası olacaktır.

Ülkemizde ekonominin bir süredir sıkıntılı bir süreçten geçtiği zaten herkes tarafından bilinen bir gerçek. Hammaddeden tutun da otomobillere kadar hemen her alanda dışa bağımlı olmamız, döviz kurunun yükselişiyle hayatımızı doğrudan etkileyecek. Tahmin edebileceğiniz üzere ürünlere zam gelmesi demek, enflasyondaki artışın devam etmesi anlamına geliyor...

Euro kurundaki son durum şöyle:

TradingView'dan aldığımız grafikte de görebileceğiniz üzere, euro kuru bu sabah itibarıyla sert bir yükseliş yaşadı.

Sosyal medyada gündem oldu:

Euro kurunun tarihte ilk kez 30 TL'nin üstüne çıkması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerinden kaçmadı. Gelin hep birlikte konuyla ilgili yapılan paylaşımlara yakından bakalım.