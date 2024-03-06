Euro NCAP, 2026 yılında yeni test kuralları yürürlüğe alacak. En yüksek notu almak isteyen araçların dokunmatik ekranlardan ziyade fiziksel düğmelere ağırlık vermeleri gerekecek.

Euro NCAP, otomobil üreticilerini temel kontrolleri dokunmatik ekranlar üzerinden değil de fiziksel düğmelere yönlendirmek için test kurallarında değişikliklere gidiyor. Buna göre, 2026 yılından itibaren 5 yıldız almak isteyen otomobillerin daha az dokunmatik ekran ve daha çok düğme bulundurması gerekiyor.

Euro NCAP Stratejik Gelişim Direktörü Matthew Avery, "Dokunmatik ekranların aşırı kullanımı, neredeyse bütün otomobil üreticilerinin kontrolleri merkezi dokunmatik ekranlara taşıyarak sürücüleri gözlerini yoldan ayırmaya yönlendiren ve dikkat dağınıklığı kaynaklı kaza riskini artıran, bütün sektöre yayılmış bir sorun." ifadesini kullandı.

"Bütün sektöre yayılmış bir sorun"

Euro NCAP, her ne kadar pek çok Avrupa Birliği üyesi ülkenin ve Tesla, BMW, Volvo gibi dev firmaların desteğini arkasına almış olsa da araçların yollara çıkışı üzerinde herhangi bir hükmü bulunmuyor. Yine de araçlarının güvenilirliği konusunda güvence sağlamak isteyen firmalar tarafından önemli görülen bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Avery, henüz değerlendirme prosedürlerini tamamlamadıklarını belirtirken, yeni gereklilikleri 2026 yılına kadar yetiştirmek istediklerini ifade etti. Öte yandan otomobil üreticileri, dokunmatik ekranlı arayüzleri daha düşük maliyetle üretime devam edebilmek için tercih ediyor.

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de dokunmatik kontroller, araç kullanırken dikkatinizi dağıtıyor mu?