Birkaç ay önce test protokollerinde güncelleme yapan Euro NCAP, yeni protokollerle ilk çarpışma testini gerçekleştirdi. 2020 model Toyota Yaris'i test eden uzmanlar, zorlaşan koşullara rağmen bu araca 5 yıldız verdiler.

Bir otomobilin ne kadar güvenli olduğu konusundaki en popüler kaynaklardan bir tanesi hiç şüphesiz "Euro NCAP". 1997 yılından beri Avrupa pazarına gelen tüm araçları test eden kurum, çarpışma anında yolcu ve sürücü güvenliğinin ne derece sağlanabildiğine dair yıldızlar veriyor. Haliyle yeni bir araç satın almayı düşünen bir tüketici, ilgilendiği aracın Euro NCAP derecelendirmesini kontrol etmeyi ihmal etmiyor.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Euro NCAP yetkililerinin 3 test protokolünde değişikliğe gittiğinden bahsetmiştik. Üstelik değiştirilen protokollerden bir tanesi de 23 yıldır kullanılıyordu. Ancak yeni protokoller, içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle bugüne dek denememişti. Şimdiyse yeni protokoller kapsamındaki ilk test yapıldı. Japon otomobil devi Toyota'nın sevilen modellerinden Yaris, yeni kurallarla Euro NCAP testlerine girdi.

2020 model Yaris, yeni kurallara rağmen 5 yıldız almayı başardı

Euro NCAP'in yeni test protokolleriyle test edilen ilk araç olan 2020 model Toyota Yaris, koşullar biraz daha ağırlaşmış olmasına rağmen yapılan testlerden alnının akıyla çıkmayı başardı. Sadece çarpılan bir yayanın güvenliği konusunda yüzde 80 başarının altına düşen Yaris, yetişkin yolcu ve çocuk yolcuların güvenliğinin yanı sıra güvenlik yardımcıları konusunda da bekleneni karşıladı.

2020 model Toyota Yaris'le ilgili açıklamalarda bulunan Euro NCAP Genel Sekreteri Michiel van Ratingen, Toyota'yı aldığı 5 yıldızdan ötürü tebrik etti. 2020 yılının herkes için oldukça zorlu geçtiğini ifade eden Ratingen, bu yıl derecelendirilen ilk otomobilin güvenlik sorunları ele alma konusunda bu kadar iyi bir noktada olmasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi. Dilerseniz artık sizleri, Toyota Yaris'in yeni nesil Euro NCAP testiyle baş başa bırakalım.

2020 model Toyota Yaris'e uygulanan Euro NCAP çarpışma testleri