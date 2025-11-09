Strateji Severlerin Çılgınlar Gibi Beklediği Europa Universalis V'in Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Strateji türünün en sevilen serilerinden Europa Universalis'in yepyeni oyunu Europa Universalis V'e dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Strateji oyunu denince akla gelen ilk serilerden biri olan Europa Universalis, dördüncü oyunuyla on yılı aşkın bir süredir türün zirvesindeki yerini koruyor ve yakında serinin yeni oyunu Europa Universalis V piyasaya sürülecek.

Stüdyonun ilk başlarda "Project Caesar" kod adıyla geliştirmeye başladığını duyurduğu yeni oyun, strateji türünü yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Biz de bu içeriğimizde Europa Universalis V'e dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Europa Universalis V fragmanı

Europa Universalis V konusu

Europa Universalis V, serinin önceki oyunlarına benzer şekilde, oyuncuları tarihin belirli bir dönemine götüren derin bir büyük strateji oyunudur. Oyun, Orta Çağ'ın sonlarından (yaklaşık 14. yüzyıl sonu veya 15. yüzyıl başı) başlayarak Devrimler Çağı'na ve Napolyon dönemine kadar uzanan yaklaşık 400-500 yıllık bir zaman dilimini kapsar.

Oyuncular, bu dönemde var olan yüzlerce ulustan birini seçerek (ister güçlü bir imparatorluk, ister küçük bir dükalık olsun) onu yönetir. Temel amaç, ulusunuzu diplomasi, ticaret, keşif, kolonizasyon ve tabii ki savaş yoluyla ayakta tutmak ve dünyanın en güçlü devleti hâline getirmektir. Oyun, Yüz Yıl Savaşları, Protestan Reformu, hanedanların çöküşü ve yenilerinin yükselişi gibi binlerce tarihsel olayı simüle ederken, oyuncuya alternatif bir tarih yazma özgürlüğü de sunar.

Europa Universalis V nasıl bir oyun?

Europa Universalis V, "Büyük Strateji" (Grand Strategy) türünün en belirgin örneklerinden biridir. Bu tür, oyuncunun sadece askerî birimleri değil, bir ulusun tüm yönlerini (ekonomi, diplomasi, iç politika, teknoloji, kültür ve din) yönetmesini gerektirir.

Önceki oyunun üzerine inşa edilen Europa Universalis V, Paradox Tinto stüdyosu tarafından geliştirilen en yeni Clausewitz Motoru'nu kullanmaktadır. Bu yeni motor sayesinde oyun, özellikle nüfus (pops) dinamikleri, ekonomik simülasyon ve lojistik derinlik konularında çok daha gelişmiş mekanikler sunmayı vaat ediyor. Oyunda artık sadece orduları yönetmek değil, bu orduların iaşesini sağlamak ve savaşın sivil nüfus üzerindeki etkilerini yönetmek de büyük önem taşıyacak.

Europa Universalis V çıkış tarihi

Paradox Interactive, uzun süredir "Project Caesar" olarak bilinen oyunun 8 Mayıs 2025 tarihinde resmî olarak Europa Universalis V olduğunu duyurmuştu. Merakla beklenen oyunun resmî çıkış tarihi ise 4 Kasım 2025 olarak açıklanmış durumda.

Europa Universalis V hangi platformlarda var?

Europa Universalis V, Paradox'un diğer büyük strateji oyunları gibi öncelikli olarak PC platformu için geliştirilmiştir. Oyun, çıkışından itibaren sadece PC platformundan oynanabilecek.

Europa Universalis V fiyatı ne kadar?

Platform Fiyat Steam (PC) 35.99$

Europa Universalis V sistem gereksinimleri