Yeni bir araştırmaya göre bazılarımız kaçmak için kırk takla atsa da yapmak zorunda olduğumuz gündelik ev işleri, mental açıdan kadınlara erkeklerden daha fazla "yük" oluyor.

Ev işlerinin görünmeyen boyutları, ev içindeki zihinsel yükü derinden etkiliyor. Archives of Women's Mental Health'te yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, kadınlar, ev işlerinin hem fiziksel hem de zihinsel boyutunda erkeklerden daha fazla yük taşıyor. İşte detaylar!

Günlük yaşamın rutin işleri genellikle evi temizlemek, çamaşır yıkamak ve yemek hazırlamak gibi fiziksel eylemlerle ilişkilendirilir. Ancak ev işlerinin arka planında, ihtiyaçları öngörme, planlama ve organize etme gibi zihinsel bir yük de vardır. Yeni bir araştırma, bu zihinsel yükün özellikle kadınlar üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ortaya koydu.

Ev işlerinin görünmeyen boyutları psikolojiyi derinden etkiliyor

Araştırmada, Fair Play sisteminin kurucularıyla iş birliği yapılarak ev işleri bilişsel (öngörme, planlama, devretme) ve fiziksel (uygulama) olarak ikiye ayrıldı ve bu görevlerin çiftler arasında nasıl paylaşıldığı incelendi. 322 çocuklu annenin ev içi işlerin paylaşımı hakkında verdiği bilgiler analiz edildi.

Anneler, ev işlerinin sorumluluğunu "Tümü anne (1)" "Tümü baba (7)" ve eşit dağılım (4) olduğu bir 1'den 7'ye kadar puanlamayla değerlendirdiler. Bulgular aşağıdaki şekilde çıktı:

Banyo ve bakım: 2.27 - 3.07

Yatma rutini: 3.10 - 3.57

Faturalar: 3.66 - 3.81

Hafta içi kahvaltı: 2.58 - 3.06

Takvim planlama: 2.11 - 2.23

Çocuk bakımı: 2.30 - 2.88

Hafta içi akşam yemeği: 2.50 - 3.21

Bulaşıklar: 3.40 - 3.80

Ders dışı etkinlikler (spor dışı): 2.10 - 2.44

Arkadaşlıklar: 2.11 - 2.35

Çöp: 4.33 - 4.93

Bakkal ve market: 2.55 - 3.14

Ev eşyaları ve malzemeleri: 2.59 - 3.03

Ödevlere yardım: 2.15 - 2.42

Çamaşırhane: 2.44 - 2.74

Öğle yemekleri ve paketleme: 2.15 - 2.67

Posta: 2.84 - 3.23

Ev bakımı: 3.92 - 4.79

Hastane işleri (çocuklar): 2.04 - 2.58

Ruh sağlığı: 2.07 - 2.42

Sabah rutini (çocuklar): 2.76 - 3.01

Gece konforu: 2.58 - 3.20

Evcil hayvanlar: 3.01 - 3.89

Alt değiştirme ve lazımlık eğitim: 2.28 - 2.90

Disiplin ve ekran süresi: 2.65 - 3.40

Toplama: 2.08 - 2.67

Ulaşım (çocuklar): 2.55 - 3.22

Çocukları denetleme: 2.86 - 3.30

Aynı zamanda bu bulgular, annelerin "zihinsel" ev işlerinin yaklaşık %73'ünden sorumlu olduğunu, fiziksel işlerin ise %64'ünü üstlendiklerini gösterdi. Analizler sonucunda zihinsel iş yükünün kadınlar üzerindeki etkisi, yüksek depresyon, stres ve ilişki tatminsizliği ile ilişkilendirildi.

Araştırmacılar, ev işlerinin sadece fiziksel değil, zihinsel boyutunun da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Kadınların üstlendiği zihinsel yük, hem aile içindeki dinamikleri hem de genel ruh sağlığını etkiliyor. Eşit bir iş paylaşımı, hem kadınların mental sağlığını iyileştirebilir hem de ilişkilerdeki memnuniyeti artırabilir.

NOT: Araştırma, yalnızca kadın katılımcıların yanıtları değerlendirilerek nispeten küçük bir örneklem grubuyla gerçekleştirildiğinden ev işlerinin zihinsel yükleri açısından kesin bir kanıya varmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyleyebiliriz.