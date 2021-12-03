Kısa ve orta vadede ev kiralamak isteyen vatandaşlar ile ev sahiplerini bir araya getiren Missafir, üçüncü yatırım turuyla 15 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Bu değerleme, şirketin geçtiğimiz yıla göre 5 kat büyüdüğü anlamına geliyor.

2018 yılında Türk girişimci Mehmet Yüksel tarafından kurulan Missafir isimli oluşum, üçüncü yatırım turuyla 15 milyon dolarlık değerlemeye ulaştığını açıkladı. Kısa ve orta vadeli kiralık ev ihtiyaçları için kurulan ve şu an için 8 şehrimizde hizmet vermekte olan oluşum, müşterilerine sunduğu imkanlar ve sahip olduğu potansiyel ile ön plana çıkıyor.

Geldikleri nokta ile ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Yüksel "Pandemide zorlu günler geçirdik, şu an dahi potansiyelimizin altındayız. Ancak yaşanan tüm zorluklara rağmen hızlı bir büyüme ile 800 eve ulaştık ve 2021’in ilk 9 ayında bir önceki yıla göre 5 kat büyümeyi başardık." şeklindeki açıklamasıyla, kısa sürede nasıl büyüme gösterdiklerini ortaya koymuş oldu.

Missafir nasıl çalışıyor?

Missafir, evini kısa ya da orta vadede kiralamak isteyen ev sahipleri ile kısa süreliğine de olsa bir eve ihtiyaç duyan vatandaşları bir araya getiren bir platform. Ev sahipleri, Missafir'in internet sitesi üzerinden evlerinin potansiyel değerini öğrenip, kiralama işlemine açıyor. Belirli bir süreliğine ev ihtiyacı olan vatandaşlar ise giriş-çıkış yapacakları günler ile konaklayacakları yerleri belirledikten sonra, kiralamaya uygun ev ve fiyatları görüyorlar.

Missafir'in yatırımcıların ilgisini çeken bazı özellikleri var. Örneğin bu sistem ile farklı platformlarda profil yönetimi yapılabiliyor. Ayrıca dinamik fiyatlandırma ve teknolojik altyapı da Missafir'i öne çıkaran hususlar arasında. Tüm bunlara ek olarak anlaşmalı kiralık evlerde konaklayan misafirlere 7/24 canlı destek ve temizlik gibi hizmetler veriliyor oluşu da dikkatlerden kaçmıyor.