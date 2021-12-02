Bank of America'nın önemli stratejistlerinden Haim Israel, Metaverse ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu sistemin kripto para birimleri ve Blockchain için çok önemli olduğunu ifade eden Israel, sektörün önünün açık olduğunu düşünüyor.

Yıllardır hayatımızın içerisinde olan ve giderek daha da popülerleşen kripto para birimleri, hayatımıza sık sık yeni tabirler sokuyor. Örneğin; bundan bir süre önce NFT projelerini konuşurken şimdilerdeyse "Metaverse" tabiriyle sıklıkla karşılaşıyoruz. Aslında daha öncesinde de var olan ancak Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in yaptığı açıklamalarla bir hayli popüler hale gelen teknoloji, kripto para yatırımcılarını da etkilemeye devam ediyor.

ABD'nin en büyük bankalarından bir tanesi olan Bank of America bünyesinde çalışmalarını sürdüren stratejist Haim Israel, insanların ilgisini çekmeye başlayan Metaverse sektörüne ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Israel tarafından yapılan açıklamalara göre Metaverse, Blockchain teknolojisi için büyük yeniliklere kapı aralayacak. Ayrıca kripto para birimleri, Metaverse ile kendilerine yeni bir kullanım alanı bulacak.

"Stabil coinlerin önemi artacak"

"Bunun kesinlikle büyük, çok büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. Yalnızca doğru platformlara ihtiyacınız var… Bu platformlar, bütün ekosistem için büyük bir fırsat yaratacaklar." şeklinde konuşan Haim Israel, Metaverse'ün yaygınlaşmasıyla kripto para birimlerinde ne gibi değişikliklerin olacağına da değindi. Bu bağlamda Bitcoin ve Ethereum gibi dev kripto para birimlerindeki oynaklığın Metaverse için pek de uygun olduğunu düşünmediğini belirten Israel'e göre önümüzdeki dönemlerde, stabil coinlerin önemi artacak.

Metaverse ile ilgili açıklamalarda bulunan tek isim, Haim Israel değil. Bir süredir tüm kripto para analistleri, bu teknolojiye yoğunlaşmış durumdalar. Örneğin; dijital varlık değerlendirme platformu Grayscale analistleri, Metaverse ekosisteminin önünün çok açık olduğunu söylüyorlar. Hatta ekosistemdeki para, 1 trilyon doları aşacak. Bu piyasa hacmi, Bitcoin'in bugünkü toplam piyasa hacmine yakın bir meblağ...

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