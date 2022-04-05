Evcil Hayvanlarını Klonlayanların Sayısı Artıyor!

Bilimin hızla ilerlediği şu günlerde hayvan klonlamak, artık pek çoğumuzun fark etmediği bir şekilde hayatımızın bir parçası haline dönüştü. Öyle ki artık isteyen bir kişi belli bir ücret ödeyerek evcil hayvanının klonlanmasını sağlayabiliyor. Peki bu konuda neler söyleniyor?

Her geçen gün yaygın bir şekilde duymuyor olsak da bilim insanları, artık bir canlıyı klonlamayı ardı ardına başarıyla yapabiliyorlar. Öyle ki klonlama, bazı hayvan sahipleri için sunulan bir hizmete bile dönüşmüş durumda. Nasıl mı? Gelin, pek çoğumuzun şaşıp kalacağı bu ‘hizmete’ bakalım.

Dünyanın ilk klonlanana memeli hayvanı Dolly’yi mutlaka hatırlıyorsunuzdur. 1996 yılında doğan ve ilerleyen dönemde klonlanan Dolly koyun, bilim dünyasında bir mihenk taşıydı. Hayvan klonlama, bugünse evcil hayvan sahiplerinin mevcut hayvanlarını kaybetme korkusu gibi çeşitli nedenlerle tercih ettiği bir yönteme dönüştü. Bu süreci deneyimleyen bir evcil hayvan sahibi de yaşadıklarını ve gerekçesini BBC’ye anlattı.

Dünyaya gelen iki klon köpek, genetiğini taşıdığı köpekle neredeyse aynıydı:

ABD’li eski emekli polis memuru John Mendola, canından çok sevdiği köpeğine ölümcül kanser teşhisi konduğunda onu klonlatmaya karar verdiğini söyledi. Mendola, köpeğini klonlatmak için kedi ve köpeği daha önce ilk kez klonlayan ve günümüzde bu hizmeti sunan tek şirkete başvurdu. Teksas merkezli bu şirket Viagen idi.

Viagen, Mendola’nın ‘Prenses’ isimli köpeğinden, Prenses 2017 yılında hayatını kaybetmeden önce doku örneği aldı. Bir yıl sonra da bu genetik materyali kullanarak vekil bir anne köpekten iki klon yavru doğmasını sağladı. Yavrular, genetik olarak prenses ile birebir aynıydı. Mendola, bu iki köpeğini ‘Prenses Ariel’ ve ‘Prenses Yasemin’ olarak isimlendirdi. Mendola’nın anlattığına göre iki köpeğin de lekeleri ve saçı dahil olmak üzere her şeyi hemen hemen Prenses ile aynıydı. Hatta tavırlarının bile Prenses ile aynı olduğunu belirtti.

Klonlama hakkındaki tartışmalar:

Hayvansever kuruluşlar, klonlama sektörüyle ilgili önemli endişelere sahip durumda. Bu endişelere neden olan eleştiri noktaları arasında klonlanmış hayvanların hastalığa daha yatkın olmalarının öne sürülmesi ve klonlama başarısının yüksek olmaması da bulunuyor. Öyle ki 2018 yılında yayımlanan bir rapor, klonlamada ortalama başarı oranının yalnızca %20 olduğunu ortaya koymuştu.

Klonlama tartışmaları günümüzde halen sürmeye devam ederken, evcil hayvan klonlamaya olan rağbet ise gün geçtikçe artıyor. Öyle ki Viagen, her yıl daha fazla evcil hayvanı klonladıklarını ve 2015’ten bu yana yüzlerce klonlama gerçekleştirdiklerini açıkladı. Şirket, bir köpeği klonlamak için 50 bin dolar ücret talep ederken kedilerde bu ücret 30 bin dolara iniyor. At klonlamak içinse 85 bin dolar talep ediliyor.

Peki siz evcil hayvanların klonlanması hakkında neler düşünüyorsunuz?