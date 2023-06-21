Evini evcil hayvanlarla paylaşan herkesin ortak bazı problemleri var: mama, su, temiz hava. Bu üç sorunu çözecek üç harika önerimiz var!

''Gün içinde ya da biz evden uzaktayken mamasız kalmasın'', ''Suyu bakteri dolmasın, hep taze kalsın'', ''Kumdan, tuvaletten gelen koku bütün evi sarmasın''... Sanırım evcil hayvanıyla yaşayan herkes içten içe bu cümleleri sık sık kuruyordur.

Neyse ki bu kaygıların cevabı, teknoloji sayesinde artık parmaklarımızın ucundaki akıllı ürünlerde saklı. Ancak tahmin edeceğiniz üzere, seçenek arttıkça en iyi ve satın alması mantıklı bulmak da giderek zorlaşıyor.

Mama sorunuyla başlayalım;

Evde olmadığımız zamanlarda kedimiz ya da köpeğimiz bir süre de olsa aç kalıyor maalesef. Günlük olarak bunu çok sorun etmesek de özellikle evde birkaç gün olamayacağımız durumlarda mama verme işlemi büyük bir soruna dönüşüyor. Çoğu zaman bir eş dosttan yardım istiyoruz. Fakat hem kediler hem de köpekler için gün içinde düzenli beslenme son derece önemli.

İşte bu noktada imdadımıza akıllı mama kapları yetişiyor. Bilicra'nın Feed Me isimli akıllı evcil hayvan besleyicisi de karşınıza çıkabilecek en iyi seçeneklerden biri:

Sebebi ise böyle bir üründen bekleyeceğiniz her şeyi eksiksiz sunmanın yanında, zaman içinde bu tür ürünlerde deneyimle ortaya çıkmış bazı ufak sorunlara çözüm üretilmiş olması. Bilicra Feed Me 3,7 litrelik oldukça geniş bir mama kapasitesine sahip, uygulama ile uzaktan kontrol sağlıyor, öğün programlama özelliği ile dakikası dakikasına besleme imkanı sunuyor, sesle kontrol desteği de var.

Bunların yanında, mama ya da herhangi bir nesne sıkışması gibi bu tür ürünlerde sık karşılaşılan bir soruna harika bir çözüm geliştirilmiş; ''Mama Sıkışma Önleyici Çark'' sayesinde, ürün her koşulda sorunsuz çalışıyor ve aksiliklere izin vermiyor.

Ayrıca elektrik kesintisi durumunda çalışmaya devam edebilmesi için tasarıma görünmez bir powerbank bölmesi ve bağlantısı eklenmiş. Bu da her koşulda evcil hayvanınızın mamasını zamanında yemesini sağlıyor. Mama seviyesi azaldığında ise Feed Me bunu size bildiriyor ve mama takibi yapmak çok daha kolay oluyor.

Taze ve temiz su da hayvanların sağlığı için çok önemli;

Birkaç saat bir bardakta beklemiş bir suyu içmek ister miydiniz? Ya da içine tüyler, tozlar dolmuş bir suyu? Sanırım herkesin cevabı ortaktır. Bu durum kedi ve köpekler için de böyle. İçecekleri suyun taze ve temiz olmasını istiyorlar. Sağlıkları için de olması gereken bu.

Fakat su kaplarını istediğiniz kadar sık temizleyip tazeleyin, daha siz arkanızı dönmeden içine tozun, tüyün dolduğuna çokça şahit olmuşsunuzdur.

Ayrıca mamada olduğu gibi suda da gün içinde ya da birkaç gün evde olmadığınız senaryoda ciddi sorunlar yaşanabilir… Susuz kalmak, evcil hayvanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açar ve mutlaka sıkı takip edilmesi gerekir.

Bilicra'nın akıllı su pınarı Hydra, bu konudaki tüm sorunlarınızı ortadan kaldırıyor;

2 litrelik kapasitesi sayesinde evcil hayvanınız için uzunca süre yetebilecek su kaynağı sağlayan Hydra, ultraviyole floresan lambalar ile minik dostlarımızın suyunu sürekli temiz tutuyor. UVC teknolojisi ile suyun içinde bulunan bakterilerin %99,7’sini yok ediyor.

Ayrıca üç aşamalı filtreleme işlemi sayesinde evcil hayvanınıza tüyler ve tozlardan zararlı iyonlara her şeyden arındırılmış tertemiz bir su sağlanıyor.

Uygulama üzerinden tüm kontrolleri sağlayabildiğiniz Hydra'nın su değişimi, filtre değişimi ve su pompası temizliği durumlarını da anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Bu değişim işlemleri ise oldukça basit.

Son olarak hem onların hem bizim sağlığımız için; temiz ve kokusuz hava da kritik;

Her ne kadar temizliğine dikkat etsek ve çok rahatsız edici boyutlara ulaşmasa da, özellikle kedi kumu ve köpek tuvaletleri evde bir koku yaratıyor. Ayrıca tuvaletlerin ev içinde çoğu senaryoda açık durumda olması, bakteri oluşumuna da sebep oluyor. Bu da hem minik dostlarımızın hem bizim sağlığımızı riske atabilecek bir durum.

Aura akıllı koku giderici, hem havayı temizliyor hem kokuyu sıfıra indiriyor;

Oldukça minimal bir tasarımı olan Aura akıllı koku giderici, sahip olduğu ozon teknolojisi ve akıllı hareket sensörleri sayesinde havayı hem kötü kokulardan hem de bakterilerden arındırıyor.

Üç yollu hava salınımı ile bulunduğu odanın her köşesine ulaşabilen Aura, bu sayede hem kokuyu geniş bir alanda temizliyor hem de ortamdaki bakterilerin %99.9'unu yok ediyor. Tek yapmanız gereken Aura'yı koku merkezine 10-15 cm uzaklıkta bir yere yerleştirmek…

Zamanlayıcısı ve uzun pil ömrü sayesinde uzun süre kötü koku ve hava kirliliğini düşünmenize gerek kalmıyor.

Aura, Hydra ve Feed Me'nin teknik özelliklerine de yakından bakalım;

Ürün/Özellik Aura Hydra Feed Me Malzeme ABS ABS ABS Boyut 99.6× 51.7× 41.5mm 210x185x183 mm 230x246x352 mm Ağırlık 153 gr 1260 gr 2092 gr Pil 2200 mAh. Lithium - - Depolama - 2 litre 3.7 litre Bağlantı - Wi-Fi (2,4 GHz) Wi-Fi (2,4 GHz)

20 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında online platformlardan yapacağınız Feed Me veya Hydra siparişlerinizde, ilk alımda Aura hediyesi var. Bu üç ürününü yakından incelemek, teknik özelliklerine daha detaylı göz atmak ve kampanyadan da yararlanarak ürünleri satın almak isterseniz buraya tıklayarak web sitesini ziyaret edebilirsiniz.