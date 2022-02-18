Evde Eğlenmek İsteyenlere Beko’dan Yepyeni Android TV'ler

Televizyonlar her geçen gün biraz daha akıllı hale gelirken, Android TV’ler bu teknoloji yarışında bir adım öne geçiyor. Android televizyonlar evinde keyifli vakit geçirmek isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle salonların odak noktasına yerleşen akıllı televizyonlar, daha önce hiç olmadıkları kadar önemli hale gelmeye başladılar. Zira bu ürünler, artık sevdiklerimizle birlikte keyifli vakit geçirmemizi sağlama noktasında çok önemli bir noktaya ulaştılar. Şimdi sizlere, Beko’nun büyük ekranlı Android TV’lerinin sunduğu bazı avantajlardan bahsedeceğiz.

Az önce de bahsettiğimiz gibi; televizyonlar artık akıllı ürünler haline geldi ve tüketicilerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabiliyorlar. Ödediği paranın hakkını isteyen tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği markalardan olan Beko’nun televizyonları ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Zira bu televizyonlara bir uygulama yüklemek istediğinizde, Google Play Store uygulamasına girip telefona uygulama yüklüyor gibi işlem yapmanız yeterli.

Maçlar, oyunlar, çevrimiçi akış platformları ve dahası

Beko’nun Android işletim sistemiyle çalışan televizyonları, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirildi. Bu sayede maç izlemek, oyun oynamak, müzik dinlemek ya da Netflix gibi çevrimiçi akış platformlarına ulaşmak isteyen tüketiciler, Beko’nun büyük ekranlı Android TV’lerini hiçbir ekstra bağlantı olmadan kullanabilirler. Böylelikle sevdiklerinizle hoş vakit geçirmek isterken bir cihazı TV’nize bağlamak gibi uğraşlara mecbur kalmamış olacaksınız.

Yine de bazı durumlar olabilir ve akıllı telefonunuzu televizyonunuza bağlamak isteyebilirsiniz. Beko’nun yenilikçi teknolojilerle donattığı Android TV’ler, sahip olduğu Chromcast build in özelliği ile hızlı ve kablosuz bağlantı yapabiliyorlar. Üstelik Türkçe sesli asistan desteği, Beko’nun akıllı televizyonlarında mevcut. Bu sayede televizyon deneyiminizi daha da konforlu bir hale getirmiş olacaksınız.

Beko’nun büyük ekranlı ve Android işletim sistemli TV’lerinde çok önemli bir özellik var. Tüketicinin ihtiyacını ön planda tutan Beko’nun Android TV’lerindeki kumandalar, tek bir tuş ile YouTube, Netflix, Amazon Prime, Google Playstore, TV+ ve beIN CONNECT uygulamalarına ulaşılabilmesini sağlıyor. Böylelikle kullanıcılara kullanım kolaylığı sunulmuş oluyor. Öte yandan, harici kamera kullanarak Google Duo uygulaması ile görüntülü görüşme yapabildiğinizi de belirtmeden geçmeyelim.

İnsan bazen yalnızca internette takılmak ya da biraz oyun oynayarak eğlenceli vakit geçirmek isteyebiliyor. Eğer siz de bu durumun içine düşüyorsanız, Beko’nun Android TV’lerindeki internet tarayıcısını kullanabilir ya da Google Playstore dan oyun indirip oyun konsoluna ihtiyaç duymadan oyun oynayabilirsiniz.

Beko Android TV’ler, seyir keyfinizi tv içerisinde yer alan teknolojilerle de bir üst seviyeye taşıyor. Bu TV’lerdeki 4K, Dolby Vision, HDR 10+ gibi görüntü teknolojileri sayesinde filmleri ve maçları izlerken ya da oyun oynarken daha kaliteli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Özetle evinizde keyifli vakit geçirmek istiyorsanız, Beko’nun büyük ekranlı Android televizyonları ihtiyacınız olan her şeyi rahatlıkla sunabiliyor. Eğer Beko’nun Android işletim sistemiyle çalışan televizyonlarına göz atmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.