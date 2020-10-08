Henüz 10 yaşındayken Evde Tek Başına filmini çeken ve o dönemin en ünlü çocuk oyuncularından olan Macaulay Culkin, ikonik filminden bir sahnenin yer aldığı yüz maskesini Twitter hesabından paylaştı.

2020 yılı, günlük hayatımızda pek çok şeyin değiştiği bir yıl oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler, normal bir zamanda görmeyeceğimiz sahnelerin oluşmasını sağlıyor. Bu değişiklikler arasında en fazla göz önünde olanı ise dışarı çıktığımızda hepimizin takması gereken yüz maskeleri.

Yüz maskeleri hayatımızda daha fazla yer ettikçe standart beyaz görünümlerinin dışında çeşitli tasarımlarla çıkmaya başladı. Bu tasarımlar arasında çok başarılı olanlar var, ancak hepimizin Evde Tek Başına serisinden tanıdığımız Macaulay Culkin’in taktığı maske, aralarında en iyisi olabilir. Her ne kadar şaşırtıcı olsa da şu anda 40 yaşında olan Culkin, Evde Tek Başına filminin posterinde yer alan ikonik çığlık atan yüzüne sahip maskeyi takarak paylaşım yaptı.

40 yaşındaki Culkin’den 10 yaşındaki Culkin’e

Twitter hesabından Empire State binasının maketi önünde çektiği maskeli fotoğrafını paylaşan Culkin, açıklama kısmında “Genç halimin derisini yüzerek COVID'den korunuyorum. Maskenizi takmayı unutmayın çocuklar” ifadelerini kullandı.

Bu zamana kadar defalarca kez Evde Tek Başına klasiğini izleyenler bilirler ki genç Culkin yüzünü tıraş edip tokat attıktan sonra canının yanmasıyla bu şekilde bir çığlık atmıştı. Yüz maskesi üreten firmalar ise bu ikonik anı tasarımlarına ekleyerek eğlenceli görüntülerin çıkmasını sağlayabiliyor.

Görünen o ki yüz maskeleri bir süre daha gerçekliğimiz olmaya devam edecek. Onlarla mücadele etmek yerine alışarak daha güzel ve konforlu olmaları için çabalayabiliriz.