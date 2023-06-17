'Gelecekte insanlar nasıl görünecek?' sorusuna neredeyse hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bir yeni cevap daha eklendi...

Bilgisayar başında geçen saatler, konforsuz ve omurgaya zarar verecek oturma pozisyonları, sürekli klavyede dolaşan parmaklar ve dahası. Günümüzde sıradan bir çalışanın çalışma hayatı bu koşullarda geçiyor. Evden çalışma sisteminin pandemi ile yaygınlaşması ise koşulları çok daha konforsuz hale getiriyor çünkü çoğu insan evinde koltukta hatta yatakta çalışıyor...

Tüm bunların sağlığımıza etkisi var mı? Tabii ki evet. Peki tüm bunlar 2100 yılında görünüşümüzün nasıl olacağını etkileyecek mi? Muhtemelen hayır. Fakat bir ofis mobilyası şirketine göre, tüm bunlar insanların görünüşünü epey değiştirecek...

Nasıl mı? Biz de tam anlamadık ama [email protected] isimli şirketin iddiaları şöyle;

Bu şirket bazı uzmanlarla (kim olduklarını bilmiyoruz) ve bazı araştırmalara dayanarak (hangi araştırmalar olduğunu bilmiyoruz) Anna isimli bir 3D model oluşturmuşlar. Söylediklerine göre bu model, 2100'lü yıllarda nasıl görüneceğimizi gösteriyor. Yaşanan 'değişimin' sebebi ise evden çalışma koşullarımız...

Anna'ya bi bakalım;

Bu 'araştırma' bize şunları söylüyor;

Anna'nın gözleri kan çanağı gibi olacak çünkü hep ekrana bakıyor ve uygunsuz ışık koşuıllarında çalışıyor.

Anna'nın uygunsuz pozisyonlarda oturmaktan kamburu çıkacak ve aynı zamanda obez olacak.

Elleri ise pençe gibi olacak çünkü uzun saatler boyunca mousei telefon ve klavye kullanmak gibi hareketler yapması ellerine ve bileklerine zarar verecek.

Bacaklarında da ödem ve varis benzeri yapılar olacak çünkü hareketsizlik vs...

Şimdi, burada bahsi geçen etkiler kısmen doğru. Bilgisayar karşısında ya da ergonomik olmayan koşullarda çalışmanın/vakit geçirmenin vücudumuza etkileri olduğunu biliyoruz. Kamburlaşma, gözlerin bozulması, eklem rahatsızlıkları... Fakat bunlar zaten gözlemlenen şeyler ve 2100 yılında değil, ömrünüzce birkaç yıl böyle yaşarsanız zaten pek çoğu başınıza gelebilir...

Ayrıca...

Önümüzdeki yıllar içinde çalışma koşullarının yanında teknolojik donanımlar ve kullanım şekilleri nasıl değişecek, tam olarak bilmiyoruz. Bazı fikirlerimiz var; örneğin Apple Vision Pro sonrası 'ekranlar ortadan kalkabilir mi?' sorusuyla karşılaştık.

Ya da yapay zeka araçları geliştikçe bilgisayar karşısında saatler geçirmemize gerek olan işleri onlara yaptırıp biz bu kadar vakit ayırmayacağız belki de... Ya da bundan 10 yıl sonra öyle büyük bir keşif olacak ki 20 yıla sadece düşünce gücüyle çalışırız belki...

O arada iklim ve çevre de yaşamımızı, hareket kabiliyetimizi ve ihtiyaçlarımızı etkileyecek... Sonuç olarak geleceğin günlük rutinlerimizi baş aşağı etme ihtimali hep var ve bunun nasıl gerçekleşeceğini bilemiyoruz. Haliyle böyle ara ara türeyen 'İnsanlar XX yıl sonra böyle görünecekmiş' ifadeli can sıkıcı görsellere itibar etmemenizi öneririz. Gülüp geçiniz.