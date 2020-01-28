Eve, Dünyanın İlk QHD 240 Hz Oyuncu Monitörünü Duyurdu

Eve isimli bir teknoloji üreticisi, dünyanın ilk 240 Hz yenileme hızı ve QHD çözünürlük sunan oyuncu monitörünü duyurdu. "Spectrum" olarak isimlendirilen bu oyuncu monitörü, uygun fiyatı ve şık tasarımı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Bilgisayar sektörü her geçen gün biraz daha gelişiyor ve yaşanan gelişmeler, beraberinde pek çok ürünün hayatımıza girmesini sağlıyor. Bugüne dek sizlerle, onlarca ekran kartı, işlemci, monitör ve diğer bilgisayar bileşenlerine ait detayları paylaştık. Şimdiyse yine bir bilgisayar ekipmanıyla karşınızdayız ancak bu sefer bahsedeceğimiz ürün, dünyada bir ilk olma özelliğine sahip.

Eve isimli bir teknoloji üreticisi, dünyanın ilk QHD çözünürlük ve 240 Hz ekran tazeleme oranı sunan oyuncu monitörünü duyurdu. Eve'nin çok da tanıdık gelmediğini düşünüyorsanız haklısınız çünkü şirket, geçtiğimiz dönemlerde sadece birkaç teknolojik ürün piyasaya sürmüştü. Bu ürünlerden en çok dikkat çekeni ise "Eve V" olarak isimlendirilen bir ikisi bir arada bilgisayardı. Şimdiyse şirket, ürün portföyüne önemli bir üye daha eklemiş oldu.

Karşınızda Eve Spectrum

27 inç büyüklüğüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eve Spectrum, tüketicilere farklı opsiyonlarla sunulacak. Bu opsiyonların ilki, 144 Hz ekran tazeleme oranına sahip olan QHD çözünürlüğündeki panele sahipken; ikinci opsiyon ise 144 Hz ekran tazeleme oranıyla gelen ve 4K çözünürlük sunan versiyon. Dünyanın ilki olma unvanını üzerinde tutan üçüncü opsiyon ise QHD çözünürlük sunuyor ve 240 Hz ekran tazeleme oranıyla geliyor. Ayrıca bu monitör, IPS paneli ile de iyi bir görüntü kalitesi vadediyor.

Eve Spectrum'un etkileyici özelliklerinden bir tanesi de 1 ms gecikme değerine sahip olması. Böylelikle oyunseverler hem minimum gecikme süresine hem de ciddi anlamda yüksek bir kaliteye sahip olacak. Elbette bu monitör, beraberinde yırtılma problemleri de yaşatabilecekmiş gibi görünüyor ancak böyle bir şey yok. Çünkü Eve, yeni oyuncu monitöründe hem G-Sync hem de FreeSync teknolojilerini destekliyor.

Fazlasıyla şık bir tasarıma sahip olan Spectrum, işlevsellik açısından da kullanıcılar için yeterli portları sağlıyor. Öyle ki Spectrum; 2 DisplayPort, 1 HDMI, 3 USB Type-C, 3 USB Type-A ve 1 adet de ses girişi jack girişini bünyesinde barındırıyor.

Eve, yaptığı tanıtım sırasında Spectrum'un fiyatını da açıkladı. Ancak sizlerle az sonra paylaşacağımız fiyatların sadece ilk 500 ürün için geçerli olduğunu, ayrıca Spectrum'a ait standı almak isterseniz fazladan 99 dolar (yaklaşık 588 TL) ödeme yapmanız gerektiğini de belirtmemiz gerekiyor.

İşte Eve Spectrum oyuncu monitörü fiyatları