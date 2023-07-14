Evren, Sandığımızdan 2 Kat Daha Yaşlı Olabilir

Evrenin yaşına ışık tutan yeni bir araştırma dahilinde evrenin zannettiğimizden iki kat daha yaşlı olabileceği ihtimali konuşuluyor.

Fizikçiler ve astronomlar, Büyük Patlama’yı referans alarak ve uzak galaksilerden gelen ışığı temel alıp en yaşlı yıldızları hesaplayarak evrenimiz için bir yaş tahmininde bulunuyordu.

Ancak Ottawa Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırmaya göre; yeni tasarlanan model, galaksi oluşum süresini birkaç milyar yıl daha geriye götürüyor. Bu da önceden tahmin ettiğimiz yaşın neredeyse iki katı!

2 sene önce yapılan araştırmada, evrenin yaşının 13.797 milyar yıl olduğu öne sürülmüştü.

Güncel araştırmalara baktığımızda; 2021 yılında, teknolojideki yeni teknikler ve gelişmeler sayesinde evrenimizin yaşının Lambda-CDM uyum modeli kullanılarak 13.797 milyar yıl olarak tahmin edildiğini görebiliyoruz. Fakat bu sene yapılan bir araştırmaya göre, doğru sandığımız bu bilgi çok farklı olabilir.

Ottawa Üniversitesi Fen Fakültesi'nde fizik profesörü olan Rajendra Gupta, evrenin yaşını ölçmek için yeni bir araştırmaya imza attı.

Profesör Rajendra Gupta, şu sözleri söyledi:

"Yeni tasarladığımız modelimiz galaksi oluşum süresini birkaç milyar yıl uzatarak evreni 26,7 milyar yaşında ölçüyor. Daha önce tahmin edilen gibi 13,7 milyar değil."

Bununla birlikte, Methuselah gibi, evrenimizin tahmini yaşından daha yaşlı gibi görünen yıldızların varlığının James Webb Uzay Teleskobu tarafından keşfedilmesi birçok bilim insanının kafasını karıştırdı. Henüz bu konuyla ilgili tamamen doğru diyebileceğimiz somut bir kanıt olmasa da araştırmalar gösteriyor ki evrenimiz, bugüne kadar bildiğimiz yaşından farklı bir yaşta olabilir.