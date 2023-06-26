James Webb Uzay Teleskobu, erken aşamadaki evrenin nasıl göründüğünü anlamak için kullanıldı. Yapılan çalışma, daha 1 milyar yaşındayken evrenden çıkan ışıkların nasıl göründüğünün anlaşılmasını sağladı.

Uzay bilimcilerin yıllardır tartıştığı konuların başında evrenin nasıl oluştuğu sorusu geliyor. Şu an için bu sorunun yanıtı bulunamadı ancak yapılan yeni çalışmalar, bundan milyarlarca yıl öncesinde evrenin nasıl göründüğüne ışık tutuyor. Yapılan çalışmanın arkasında, uzaya gönderildiği ilk günden beri önemli keşifler yapılmasını sağlayan James Webb Uzay Teleskobu'nun bulunduğunu söylemekte fayda var.

Büyük Patlama teorisine göre 13.8 milyar yaşında olan evren, ilk milyar yılında büyük bir değişim içerisindeydi. Öyle ki bugün binlerce nesneye ev sahipliği yapan evren, o dönemlerde sıcak ve iyonize gazla sarılıydı. Bu da ışık geçirgenliğini engelliyordu. Büyük Patlama olayından 300 bin yıl sonra ise atomun temel yapı taşı olan proton ve elektronlar ile hidrojen atomlarının bir araya gelmeye başladığı, bundan bir süre sonra da gazlı ortamın ultraviyole ışıklar yardımıyla dağılmaya başladığına ve evrenin 1 milyar yılda şeffaf hale geldiğine inanılıyor.

İşte o dönemlerde ilk ışıkların nasıl göründüğü tespit edildi!

Hollanda'da hizmet veren Groningen Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanı, James Webb Uzay Teleskobu'nu özel olarak programladılar ve evrenin ilk milyar yaşında nasıl göründüğüne ilişkin bir çalışma yaptılar. İşte yapılan çalışma, yukarıda görmekte olduğunuz görüntüyü ortaya çıkardı. Evren, ışıklanmaya başladığı ilk dönemlerde yukarıdaki gibi görünüyordu. İşte bu aşamadan sonra yıldızlar ve galaksilerin yerleşimleri başladı.

Evrenin ilk milyar yılında nasıl değiştiğini gösteren diyagram. İlk aşamada bulanık bir ortam varken sonraki aşamada bölünmeler başlıyor ve en sonunda günümüzdeki şeklini alıyor.

Groningen Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, birkaç farklı araştırma ile de desteklendi. Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nin yaptığı çalışma, evrenin erken aşamadaki saydam bölgelerinin boyutlarını ortaya koydu. Uzmanlara göre dairesel alanlar, 4 milyon ışık yılı çapına kadar ulaşıyorlardı. Dairesel alanların yapısını inceleyen ETH Zurich ise sonradan galaksi haline gelen baloncukların sıcak, metal ve toz açısından ise zayıf olduğunu tespit etti.

Yukarıdaki fotoğrafta ise 900 milyon yaşındaki evrenin sahip olduğu galaksilerin yakınlaştırılmış görüntüleri yer alıyor.

Bilim insanlarının James Webb Uzay Teleskobu ile yaptığı çalışma, evrenin oluşumunu anlamaya yardımcı oldu. Ancak bunlar yeterli değil. Uzmanlar, hala çok fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını ifade ediyorlar. James Webb Uzay Teleskobu gibi gelişmiş cihazlar, evrenin oluşumuyla ilgili çok daha detaylı bilgiye ulaşılmasını sağlayabilir.