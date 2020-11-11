Evrenin Son 10 Milyar Yılda 10 Kat Isındığı Tespit Edildi

Yeni bir araştırmaya göre evren, sürekli olarak devam eden galaksi ve yıldız oluşumları sırasında gittikçe ısınıyor. Bilim insanlarına göre evrenin sıcaklığı son 10 milyar yılda 10 kat artış gösterdi.

İçinde bulunduğumuz evrenin gittikçe hızlanarak genişlediğini, sürekli olarak yeni yıldızlar, galaksiler ve gezegenler oluşturduğunu biliyoruz. Peki evrendeki sıcaklığın nasıl bir değişim gösterdiğini hiç merak ettiniz mi?

Geçtiğimiz haftalarda The Astrophysical Journal dergisinde yayımlanan bir araştırmada Tokyo ve Ohio Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, evrendeki ortalama gaz sıcaklığının nasıl bir değişim gösterdiği üzerinde bir çalışma gerçekleştirdiler.

"Evren, son 10 milyar yılda 10 kat ısındı"

Bilim insanları, gazlardaki zamana bağlı olarak gerçekleşen sıcaklık değişimini ölçmek için gazların sıcaklığının, Dünya’dan uzaklıklarına göre nasıl değiştiğini tespit ettiler. Zira ışık, uzayda belli bir hızla ilerlediğinden ne kadar uzağa bakarsak, o kadar uzak geçmişi görebiliyoruz.

Bilim insanları da bu bilgiden faydalanarak farklı uzaklıktaki gazların sıcaklık farklarını incelediler ve son 10 milyar yılda evrendeki ortalama gaz sıcaklığının on kat artış gösterdiğini tespit ettiler. Evrenin sürekli olarak ısınmasındaki temel neden ise yeni oluşan galaksiler.

Söz konusu araştırmayla ilgili olarak yapılan açıklamalara göre evrenin sürekli olarak ısınmasının nedeni, yeni galaksiler ya da yıldızlar oluşurken yıldızlar arası gaz ve tozların sürekli olarak hareket etmesi ve bu hareket sırasında oluşan sürtünme nedeniyle ısısının yükselmesi.

Bilim insanları, çalışma sırasında evrende ne kadar uzağa bakarlarsa, ortalama sıcaklığın o denli düştüğünü gördüler. Bu da uzak geçmişte evrenin daha soğuk bir yer olduğunu gösteriyordu. Bu, zaman ilerledikçe evrenin bariz bir şekilde ısındığının bir göstergesi.