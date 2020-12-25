Evrende Bize En Uzak Galaksi Keşfedilmiş Olabilir

Tokyo Üniversitesi'nden gökbilimciler, en uzak galaksiyi keşfetme çalışmalarında yeni bir sonuç aldılar. Gökbilimciler, bugüne kadar keşfedilen en uzak galaksiyi keşfetmiş olabilirler. Galaksinin 13,4 milyar ışık yılı uzakta olduğu açıklandı.

Günümüzde yeni teknolojiler sayesinde evrende daha önce hiç keşfedilmemiş ve bizden milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan galaksileri dahi keşfedebiliyoruz. Yeni keşfedilen galaksiler arasınaysa geçtiğimiz günlerde bir tanesi daha eklendi. Galaksi, bugüne kadar keşfedilen en uzak galaksi olabilir.

GN-z11 ismi verilen galaksi, Nobunari Kashikawa tarafından yönetilen gök bilimcilerinden oluşan ekip tarafından keşfedildi. Ekip, evrende gözlemlenebilen en uzak galaksiyi keşfetmeye çalışıyordu ve şu anlık hedeflerine ulaşmış gibi duruyorlar. Yeni keşfedilen galaksinin bizden 13,4 milyar ışık yılı uzakta olduğu belirtildi.

Bugüne kadar keşfedilen en uzak galaksi olabilir:

Nobunari Kashikawa tarafından yapılan açıklamayı kilometre cinsine dökecek olursak 134 nonilyon kilometre (134'ün yanına 30 sıfır daha ekleyin) gibi bir rakam çıkıyor. Kashikawa, uzaklığı belirtmiş olsa da böylesine uzak bir mesafenin doğru bir şekilde ölçümünün kolay da bir görev olmadığını belirtti.

GN-z11 galaksisinin Dünya'ya olan uzaklığını ölçmek için ekip, galaksinin 'kızıla kaymasını' inceledi. Bir cisim Dünya'dan ne kadar uzak olursa o kadar fazla kızıla kayma gözlemleniyordu. Bu yöntemin yanı sıra ekip, galaksinin ışığındaki gözlemlenebilir kimyasal izlerine de baktı.

Kashikawa, Hubble Uzay Teleskopu'nun kızıla kayan kimyasal izlerini birkaç kere tespit ettiğini açıkladı. Ancak Hubble, ultraviyole kimyasal izleri ihtiyaç duyulan ölçüde çözemiyordu. Dolayısıyla ekip, daha güncel bir yer tabanlı skeptrograf olan MOSFIRE isimli spektrografı kullandı.

Hawaii'deki Keck I teleskopunda bulunan MOSFIRE sayesinde ekip, galaksinin kimyasal izlerini detaylı bir şekilde inceleyebildi. Eğer yapılan diğer gözlemler de yeni bulgularla uyuşuyorsa GN-z11, bugüne kadar tespit edilen en uzak galaksi unvanını taşıyor olacak.