Japonya, 2023 Yılında Ahşap Bir Uyduyu Uzaya Gönderecek

Japonya'da özel bir şirket ile iş birliği yapan Kyoto Üniversitesi, dünyanın ahşaptan yapılmış ilk uydusunu uzaya göndermeye çalışacak. Planlamalar dahilinde 2023'te uzaya gönderilmesi planlanan uydu, önemli sorulara da cevap vermiş olacak.

Bugüne kadar yaptıklarıyla özellikle de teknoloji alanında kendilerini ispatlamayı başaran Japonlar, yeni bir şeyler deniyorlar. 50 yıldan uzun bir süredir ülke genelinde tomruk ve ahşap işleme üzerine çalışmalar yapan "Sumitomo Forestry" isimli bir şirket, Kyoto Üniversitesi ile yaptığı bir anlaşma kapsamında dünyanın ilk ahşaptan yapılmış uydusunu geliştirecek. Uydu, 2023 yılında uzaya fırlatılacak.

İki kurumun yaptığı iş birliğinin temel amacı, ahşap malzemelerin zorlu koşullarda kullanılabilirliği. İşte geliştirilecek uydu da bu sorunun cevabının bulunmasını sağlamış olacak. Bilim insanları eğer istedikleri sonuçlara ulaşabilirlerse, ahşap kullanımının dünya genelinde yaygınlaşacağını düşünüyorlar.

Ahşaptan yapılmış uydu, geleneksel uydulardan daha avantajlı olabilir

Ahşap malzemeler, Dünya'nın manyetik alanını ve elektromanyetik dalgaları etkilemiyorlar. Bu da ahşaptan yapılmış bir uydu içerisine çeşitli vericiler ya da kontrol mekanizmaları eklenebileceği anlamına geliyor. Yani bugün yörüngede dolaşmakta olan uyduların sahip olduğu nitelikler, ahşaptan yapılmış uyduda da mevcut olacak. Ayrıca bu uydu Dünya'ya düşecek olursa, atmosfere girdiği an yanmaya başlayacak. Uzmanlara göre ahşap malzemenin yeryüzüne düşme gibi bir ihtimali bulunmuyor. Öte yandan ahşabın yanması, Dünya için diğer uydu malzemelerinin yanması kadar da zararlı bir şey değil.

Bir üniversite ile bir özel şirketin yaptığı iş birliği, sadece ahşa uyduyu kapsamıyor. Yapılacak çalışmalarla uzayda ahşap kullanmanın nasıl olabileceği incelenecek. Eğer yapılacak çalışmalar olumlu sonuçlar verirse, uzayda ahşaptan yapılmış daha farklı malzemeler de kullanılacak. Ancak her şeyden önce, Güneş'ten gelen ve atmosfer gibi bir ortamda filtrelenmeyen ışınların, ahşabı nasıl etkileyeceğinin anlaşılması gerekiyor. Yapılacak çalışmalar, tüm bu soruların yanıtının verilmesini sağlayacak.