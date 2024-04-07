Evrenin şimdiye kadarki en büyük üç boyutlu haritası oluşturuldu. Milyonlarca galaksiyi içeren bu harita, evrenin genişlemesini sağlayan karanlık enerji hakkında çok önemli bulgulara ulaşılmasını sağladı.

Karanlık Enerji Spektroskpik Enstrümanı (DESI), evreni haritalandırmak için yıllardır bilim insanlarına yardımcı oluyordu. Şimdi ise yine DESI yardımıyla oluşturulan bir 3 boyutlu harita paylaşıldı. Bu harita, evrenin şimdiye kadarki en büyük 3D haritası olarak nitelendirildi.

Evrenin 11 milyar yıllık genişleme serüvenine bir bakış atmayı sağlayan ve 5000 küçük robot yardımıyla oluşturulan bu harita, 6 milyondan fazla galaksiyi içeriyor. Araştırmacıların haritayla incelemek istedikleri şey ise evrenin genişlemesini sağlayan güç diyebileceğimiz ve hâlâ gizemli bir konu olan “karanlık enerji”nin etkilerini görmek.

Karanlık enerji “evrim geçiriyor” olabilir

Harita, araştırmacıların evrenin genç yıllarına bir bakış atmasını sağlıyor. Bu şekilde de farklı zamanlarda evrenin ne kadar hızlı genişlediğini inceleyebiliyorlar. Ayrıca çalışma, bunu daha öncekilerden çok daha doğru bir şekilde, %1’den fazla hassasiyetle yapmaya olanak tanıyor.

Bulgular, zaten tahmin edildiği gibi evrenin genişlediğini doğrular nitelikte. Ancak bilim insanlarını şaşırtan bir nokta var. O da karanlık enerjiyle ilgili. Açıklamalara göre veriler, bu gizemli gücün bugüne kadar bilinenin tam aksine zaman boyunca sabit olmadığını gösterdi ve tüm bildiklerimizin değişebileceği görüldü.

Yani karanlık enerji, sabit olmaktan ziyade evrenin tarihi boyunca bir nevi evrim geçirerek değişiklikler yaşamış olabilir. Çalışmanın yazarlarından Dr. Seshadri Nadathur, bununla ilgili “Gördüğümüz şey, zaman içinde değiştiğine dair ipuçları. Bu çok heyecan verici çünkü karanlık enerji hakkındaki standart modellerimiz böyle değil.” ifadelerini kullandı.

DESI’nın araştırmaları önümüzdeki yıllarda da devam edecek ve evrenin gizemleri hakkında yeni bilgiler edinmemizi sağlayacak. Proje tamamlandığında 37 milyon galaksinin haritalandırılmış olması planlanıyor. Araştırmacılar, daha fazla veriyle de bu çalışmada gözlemlenen şeyleri doğrulamaya çalışacaklarını ve evrenimizin evrimini öğrenmek konusunda çok büyük adımlar atabileceğimizi ekliyorlar.