Exxen, bugünkü Galatasaray'ın Manchester United'la karşılaştığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi çöktü. Maç, yaşanan sorunlardan sonra TV8,5'a alındı. Exxen'deki problemlere sosyal medyadan tepki yağdı.

Galatasaray, bugün Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Manchester United ile Old Trafford’da karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takım, milyonlarca insanın takip ettiği maçı 3-2 kazanmayı başardı. Ancak karşılaşma, başlamadan önce bir başka konuyla gündeme geldi. Yayıncı Exxen, maç öncesinde büyük problemler yaşadı.

Birçok kullanıcı, sosyal medyadan maç öncesinde Exxen’de sorun yaşadığını ve platforma giriş yapamadığını bildirdi. Gelen ekran görüntülerinde, “Bir hata oluştu.”, “Sunucu yanıt vermiyor.”, “İstediğiniz sayfa yüklenemedi.” gibi hatalarla karşılaşıldığı görüldü.

Maç, yaşanan sorunların ardından TV8,5’a alındı:

Tüm bu yaşananların ardından TV8,5’tan açıklama geldi. Exxen gibi Acun Ilıcalı’ya ait olan kanal, Manchester United – Galatasaray maçının TV8,5’a alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Exxen’de yaşanan teknik sorundan dolayı Manchester United - Galatasaray maçı TV8,5’tan yayınlanacaktır.”

Exxen’deki milyonlarca insanı mağdur eden problem büyük tepkileri beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, Acun Ilıcalı’nın “Kaçak yayın izlemeyin.” açıklamalarını hatırlatarak ünlü iş insanına sitemde bulundu. Öte yandan sorun düzeldikten sonra bile yayının geç geldiğini söyleyenler de vardı. Gelen tepkilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Exxen'de yaşananlara gelen tepkiler: