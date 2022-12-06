Exxen'de normal şartlarda atlanamayan reklamları atlamanızı sağlayan ilginç bir hata keşfettik. Fakat hata, tek bir bilgisayar modelinde ve tek bir tarayıcıda görülüyor. Dolayısı ile Exxen için hatayı düzeltmek muhtemelen çok zor olmayacaktır.

Acun Ilıcalı’nın Ocak 2021’de hizmete sunduğu yayın platformu Exxen, günümüzde en düşük paketini reklamlı olarak sunuyor. Aylık 39,90 TL’lik fiyata sahip olan paketin kullanıcıları, içerikleri izlerken başta ve aralarda reklam görüyorlar.

Bilmeyenler için; TouchBar'a sahip herhangi bir MacBook modelinde bir video açtığınızda videonun zaman çizelgesi TouchBar'da gösteriliyor. Böylece mouse kullanmadan parmağınızı TouchBar'da ileri geri oynatarak videoyu ileri geri sarabiliyorsunuz. Zaten Exxen'in söz konusu reklam 'hatası' da tam olarak TouchBar'ın bu özelliğinde ortaya çıkıyor.

Exxen’de reklamlar böyle geçilebiliyor:

Normalde Exxen'deki reklamlar hiçbir şekilde ilerletilemiyor ya da atlatılamıyorken TouchBar'ın söz konusu özelliği bu durumu bir hata ile değiştiriyor. Aslında buna bir hata değil de 'açık' da diyebiliriz. TouchBar'lı bir MacBook'a sahip kullanıcılar, Safari tarayıcısında Exxen’de çıkan reklamları ilerletebiliyor, reklamın tamamını izlemekten kaçınabiliyorlar.

Hatanın kaynağını net olarak bilmiyoruz. Fakat tahminlerimiz, video oynatıcı tasarlanırken TouchBar'ın zaman çizelgesi özelliğinin gözden kaçırılmış, reklamlarda gözükmesinin engellenmemiş olduğu yönünde. Tabii bu durumdan Exxen’i de haberdar ettik. Exxen'in hatayla ilgili olarak dönüş yapması ya da açığı kapatması halinde haberimizi güncelleyeceğiz.