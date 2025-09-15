Eylül 2025: En İyi Android Telefon Modelleri

Akıllı telefon dünyasında her yıl onlarca model çıkıyor ama Eylül 2025 itibarıyla piyasadaki rekabet iyice kızışmış durumda. Üreticiler yalnızca güçlü işlemciler ve parlak ekranlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda oyunseverlerden mobil fotoğrafçılara kadar herkesin ilgisini çekecek özel teknolojilerle geliyor.
2025’in son çeyreğine yaklaşırken Android telefon pazarında taşlar yeniden yerinden oynuyor. Gerek işlem gücü gerek kamera teknolojisi bakımından sınırları zorlayan modeller, eylül ayında kullanıcılarla buluştu. Biz de bu yazıda Eylül 2025 itibarıyla satın alabileceğiniz en iyi Android telefon modellerini bir araya getirdik; performans canavarı amiral gemilerinden fiyat/performans odaklı seçeneklere kadar hepsi bu listede.
En iyi android telefon modelleri
En iyi android telefonları sıraladığımız bu listeyi ise AnTuTu Benchmark verilerine göre hazırladık. İşte güçlü donanımları, şık tasarımları ile öne çıkan modeller:
Red Magic 10 Pro
Oyun odaklı telefonlar arasında Eylül 2025’in en dikkat çekenlerinden biri. 6,85 inçlik AMOLED ekranı 144 Hz yenileme hızıyla oyunlarda akıcı bir deneyim sunarken, Red Core R3 çipi ve 520 Hz omuz tuşları gibi detaylarla oyunculara özel ayrıcalıklar sağlıyor. 6500 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım vadeden telefon, aynı zamanda üçlü arka kamera sistemiyle günlük çekimlerde de iddialı.
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6.85 inç, 1216 x 2688, 2000 nit, 144 Hz, AMOLED
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|Bellek
|12GB
|Depolama
|256GB / 512GB
|Arka kamera
|50 MP f/1.9 (birincil) + 50 MP f/2.2 (ultra geniş) + 2 MP f/2.4 (makro)
|Ön kamera
|16 MP f/2.0
|Batarya
|6500 mAh, 80W kablolu hızlı şarj
|Bağlantı
|WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
|İşletim sistemi
|Android 15, Redmagic OS 10
|Boyutlar
|163.4 x 76.1 x 8.9 mm, 229 g
iQOO 13
Performans ve görsellikten ödün vermeyenlerin gözdesi. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 6,82 inçlik QHD+ LTPO AMOLED ekranla buluşunca üst düzey bir deneyim ortaya çıkıyor. 120W hızlı şarj desteği sunan geniş bataryası ve IP68/IP69 dayanıklılık sertifikalarıyla hem güçlü hem dayanıklı bir amiral gemisi.
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6,82 inç LTPO AMOLED, 3168 × 1440 (QHD+), 144 Hz, 4500 nit tepe parlaklık
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite, 3 nm üretim teknolojisi
|Bellek
|12 GB ve 16 GB
|Depolama
|256 GB, 512 GB ve 1 TB
|Batarya & Şarj
|6.150–6.15xx mAh, 120W kablolu hızlı şarj
|İşletim sistemi
|Android 15, globalde Funtouch OS 15 veya benzeri arayüz
|Dayanıklılık
|IP68 ve IP69 sertifikaları
|Boyut & Ağırlık
|163.4 × 76.7 × 8.0 mm, 207 g
iQOO Neo10 Pro+
Amiral gemisi deneyimini biraz daha uygun fiyata sunmak isteyenler için iyi bir alternatif. 2K çözünürlüklü 6,78 inç ekranı 144 Hz yenileme hızıyla dikkat çekerken, 4500 nit parlaklık ve 2592 Hz PWM karartma gibi detaylarla özellikle görsel kaliteye önem veren kullanıcıları hedefliyor. Snapdragon 8 Gen Elite işlemcisi ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle güçlü bir multimedya telefonu arayanlara hitap ediyor.
|Özellik
|Detay
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen Elite
|RAM
|LPDDR5X Ultra (12 GB / 16 GB seçenekleri)
|Depolama
|UFS 4.1 (256 GB / 512 GB / 1 TB seçenekleri)
|Ekran
|6.78 inç 2K LTPO OLED “Q10 Everest”, 144Hz yenileme hızı, 4.500 nit tepe parlaklık, 2592Hz PWM karartma, 30.4ms dokunmatik gecikme
|Grafik Yonga
|Q2 oyun çipi – 2K+144FPS süper çözünürlük ve kare uyumu
|Soğutma
|7.000mm² tek katmanlı VC sıvı soğutma + süperiletken kapiler kanallar + nano grafen oksit (ısı dağıtımı %15 artış)
|Arka Kamera
|50 MP ana kamera (OIS destekli) + 8 MP ultra geniş açı
|Ön Kamera
|16 MP selfie kamerası
|Batarya
|6.800 mAh, 120W hızlı şarj (25 dakikada %70)
|Yazılım
|OriginOS 5 (Blue Heart Xiao V AI destekli, 60 ay akıcı performans vaadi)
OnePlus 13
Sade tasarımı ve güçlü iç donanımıyla dengeli bir seçenek sunuyor. 6,82 inç büyüklüğündeki BOE X2 AMOLED ekranı, 2K+ çözünürlük ve 4500 nit parlaklıkla öne çıkarken, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile performans konusunda da sınıfta kalmıyor. OnePlus’ın yazılım güncelleme politikası da bu modeli uzun vadeli bir yatırım hâline getiriyor.
|Özellik
|Detay
|Boyut ve Ağırlık
|162.9 x 76.5 x 8.5 mm, 210 gr
|Ekran
|6,82 inç LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4500 nit, 1440 x 3168 piksel
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12 GB / 16 GB / 24 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB / 1 TB
|Arka Kamera
|50 MP, f/1.6, 1/1.43" OIS + 50 MP, f/2.6, 1/1.95", 3x optik zoom OIS + 50 MP, f/2.0, 120˚ ultra geniş açı
|Video Kayıt
|8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps
|Ön Kamera
|32 MP, f/2.4, 1/2.74", 4K@30/60fps
|Pil
|6.000 mAh, 100W kablolu (0-50%: 13 dk, 0-100%: 36 dk), 50W kablosuz şarj
|İşletim Sistemi
|Android 15, OxygenOS 15, 4 yıl Android güncelleme desteği
Poco F7 Ultra
Özellikle ekran teknolojilerine meraklı kullanıcılar için oldukça cazip. 6,67 inç OLED ekranı 12 bit renk derinliği, 3.200 nit’e ulaşan parlaklık ve 3840 Hz PWM karartma ile destekleniyor. VisionBoost D7 çipi sayesinde dokunmatik tepki süresi 2560 Hz’e kadar çıkabiliyor ve bu da ekranla etkileşimi son derece pürüzsüz hale getiriyor.
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6,67 inç, 2K (3200x1440), 120 Hz, AMOLED, 1800 nit
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|16 GB
|Depolama
|512 GB
|Arka Kamera
|50 MP ana (f/1.6), 2.5x destekli 50 MP telefoto (f/2.0), 32 MP ultra geniş (f/2.2)
|Ön Kamera
|32 MP
|Batarya
|5300 mAh (120W kablolu, 50W kablosuz)
|İşletim Sistemi
|Xiaomi HyperOS 2
|Boyutlar
|160,26 x 74,95 x 8,39 mm
|Ağırlık
|212 gram
Xiaomi 15 Ultra
“Mobil işlemcilerin kralı” olarak görülen Snapdragon 8 Elite ile geliyor ve 6,73 inç AMOLED ekranı sayesinde hem medya tüketiminde hem de günlük kullanımda fark yaratıyor. 1-120 Hz arası dinamik yenileme hızına sahip ekranı 3200 nit parlaklığa ulaşıyor ve böylece her ortamda net görüntü sunuyor. Cihazın sunduğu üst düzey donanım, onu Android dünyasının zirvesine taşıyor.
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6.73 inç, AMOLED, 1440 x 3200 (QHD+), 120Hz
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12 GB / 16 GB LPDDR5X
|Depolama
|256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1
|Arka Kamera
|200 MP (f/2.6) ana kamera + 50 MP (f/1.63) ikincil kamera + 50 MP (f/2.2) ultra geniş açı + 50 MP (f/1.8) telefoto
|Ön Kamera
|32 MP
|Pil
|6.000 mAh, 90W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 15 tabanlı HyperOS 2.0
vivo X200 Pro
MediaTek’in en güçlü işlemcisi olan Dimensity 9400 ile piyasaya çıkan ilk telefon olma unvanını taşıyor. Ancak onu asıl öne çıkaran şey kamera yetenekleri. 135 mm telefoto lensi sayesinde makrodan portreye, gece çekimlerinden yakın plana kadar pek çok fotoğraf modunu profesyonelce sunuyor.
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, 120Hz yenileme hızı, HDR10+, 4500 nit maksimum parlaklık, LTPO OLED panel
|İşlemci
|Mediatek Dimensity 9400
|RAM
|12 GB, 16 GB LPDDR5X
|Depolama
|256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.0
|Arka Kamera
|50 MP (f/1.57, 1/1.28" sensör) + 200 MP (f/2.7, 85 mm periskop telefoto, 1/1.4" sensör, 3.7x optik zoom) + 50 MP (f/2.0, 119° ultra geniş açı, 1/2.76" sensör)
|Ön Kamera
|32 MP, f/2.0 diyafram
|Batarya
|6.000 mAh, 90W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|OriginOS 5, Android 15
Xiaomi 15
Kompakt yapıda güçlü bir telefon arayanlar için ideal bir seçenek. 6,36 inçlik düz OLED ekranı 1-120 Hz LTPO yenileme hızıyla hem pil tasarrufu sağlıyor hem de akıcı bir kullanım sunuyor. Ultra dar simetrik çerçeveleri ve Dragon Crystal Glass dayanıklılığıyla da hem şık hem sağlam bir cihaz.
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6,36 inç, 1200 x 2670, 120 Hz, AMOLED, 3200 nit
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB
|Arka Kamera
|50 MP (f/1.62) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.2)
|Ön Kamera
|32 MP (f/2.0)
|Batarya
|5240 mAh (90W hızlı şarj)
|İşletim Sistemi
|Xiaomi HyperOS 2
|Boyutlar
|152,3 mm x 71,2 mm x 8,08 mm
|Ağırlık
|191 gram
vivo X200 Pro mini
Küçük ekranlı telefon seven ama performanstan ödün vermek istemeyenler için biçilmiş kaftan. 6,3 inç ekranıyla kompakt boyutta gelen bu model, neredeyse X200 Pro ile aynı donanımı taşıyor. Yani hem taşıması kolay hem de yüksek performanslı bir Android telefon arayanlar için birebir.
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6.31 inç, 1260 x 2800 piksel, 120Hz yenileme hızı, HDR10+, 4500 nit maksimum parlaklık, LTPO OLED panel
|İşlemci
|Mediatek Dimensity 9400
|RAM
|12 GB, 16 GB LPDDR5X
|Depolama
|256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.0
|Arka Kamera
|50 MP, f/1.57, 1/1.28" sensör + 200 MP, f/2.7, 85 mm periskop telefoto, 1/1.4" sensör, 3.7x optik zoom + 50 MP, f/2.0, 119° ultra geniş açı, 1/2.76" sensör
|Ön Kamera
|32 MP, f/2.0 diyafram
|Batarya
|5.700 mAh, 90W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|OriginOS 5, Android 15
Samsung Galaxy S25 Ultra
Eylül 2025 itibarıyla Samsung’un en güçlü modeli olarak öne çıkıyor. 6,9 inçlik Dinamik AMOLED ekranı QHD+ çözünürlük sunarken, yapay zekâ destekli kamera ve yazılım özellikleriyle her yönüyle akıllı bir telefon deneyimi vadediyor. Serinin önceki modellerine göre daha büyük ekranı ve yenilenmiş tasarımıyla hem şık hem fonksiyonel bir amiral gemisi.
|Özellik
|Detay
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite – 2 adet 4.32GHz CPU + 6 adet 3.53GHz CPU, Adreno 830 GPU
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
|Ekran
|6.9 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1440 x 3120 piksel, 505 ppi
|Arka Kamera
|200 MP (f/1.7, 1/1.3") + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açı + 50 MP (f/3.4) 5x optik periskop + 10 MP (f/2.4) 3x optik telefoto
|Ön Kamera
|12 MP (f/2.2), 26 mm
|Batarya
|5000 mAh – 45W kablolu, 25W kablosuz şarj
|İşletim Sistemi
|Android 15, OneUI 7
|Boyut
|162.8 x 77.6 x 8.2 mm – 219 g