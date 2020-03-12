F-35 Savaş Uçağında 883 Tasarım Hatası Olduğu Açıklandı

ABD’nin beşinci nesil savaş uçağı F-35’te 883 tasarım hatası tespit edildi. Bu hatalardan 162’sinin düzeltilme ihtimali bulunmazken, diğer hataların düzeltilmesi için ise ek fon gerekiyor.

Üretici ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğu ABD’nın taarruz uçağı F-35, bulunan hataları ile gündemden düşmüyor. ABD’de Müşterek Taarruz Uçağı Program Ofisi, Şubat’ta hazırladığı bir raporda günümüzün en pahalı uçaklarından biri olan F-35’de 883 tasarım hatası tespit ettiği yer aldı.

“Dünyadaki en güçlü savaş uçağı” şeklinde anılan beşinci nesil savaş uçağı F-35’te 883 tasarım hatasından 448’inin halihazırda çözülemediği belirtildi. Raporda yer alan hatalara, uçağın üreticisi Lockheed Martin başta olmak üzere, uçağın tasarımında emeği olann şirketlerin arıza olarak görmediği hatalar da yer alıyor. Uçağın bu haliyle projenin şartnamelerine uygun üretildiğini dile getiren Lockheed Martin, bu tasarım hatalarının düzeltilmesi için proje sözleşmesine ek fiyat eklenmesi gerektiğini belirtti.

162 Hata Düzeltilemeyecek

Raporda yapılan açıklamaya göre, hala devam eden 162 tasarım hatasının düzeltme planının dahi olmadığı belirtildi. Bu hataların düzeltilmesi için üretici şirketlerin ellerinde bir seçenek olmadığı açıklandı. Diğer 273 tasarım hatasının giderilmesi için ise fon beklendiği açıklandı. Ayrıca fon sağlansa bile bu hataların giderilmesi için uzun süreler boyunca test yapılması gerekiyor.

Bu hatalar dışında F-35 mühendisleri tarafından tespit edilmiş 10 tasarım hatasının bir sonraki modernizasyon sürecinin beklendiği ifade edildi.

Yaklaşık 20 yıldır üretim süreci devam eden F-35’ler, son birkaç yıldır bazı görevlerde kullanılmaya başladı. Uçak, yavaş yavaş görevlere başlamış olsa da fiyatı göz önünde bulundurulduğunda vadedileni verememiş gibi görünüyor.