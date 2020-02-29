Elon Musk: F-35'lerin Drone'lara Karşı Şansı Yok

Elon Musk, ABD’nin en pahallı ve en gelişmiş uçakları olan F-35’lerle ilgili yeni bir tartışma başlattı. Musk, F-35’lerin insanlar tarafından kontrol edilen drone’lara karşı şansı olmayacağını iddia etti.

ABD, tarihinin en pahalı uçak geliştirme yatırımı F-35’ler için yaptı. Yaklaşık 1 trilyon doları aşan bir bütçeyle geliştirilen F-35’ler 2015 yılından beri ABD Ordusu tarafından kullanılıyor. Ancak F-35’lerle ilgili yeni bir tartışma uçağın teknolojisinin tartışılmasına neden oldu.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, ABD’de F-35’lerle ilgili bir tartışmayı başlattı. Musk, attığı bir tweetle F-35’lerin drone’lara karşı savunmasız olduğunu iddia etti. Musk attığı tweette “Rakip, bir insan tarafından uzaktan kontrol edilen, manevra özerklikleri artırılmış bir drone savaş uçağı olabilir. F-35’in buna karşı şansı olmayacaktır” dedi.

Musk, daha öncede USAF (Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri) konferansında, hava muharebelerinde devrim yaratabilecek fikirlere sahip olunup olunmadığıyla ilgili bir soruya savaş uçakları çağından bahsetmenin anlamsız olduğunu söyledi.

Elon Musk’ın başlattığı F-35 tartışmalarına Aviation Week dergisi Pentagon editörü Lee Hudson’da katıldı. Hudson, Musk’ın savaş uçakları çağının geçtiği sözlerini hatırlatarak yeni uçak geliştirme programı olan NGAD’ı yeniden düşünmek gerektiğini söyledi.

F-35 savaş uçakları söz konusu olduğunda, bu savaş makinelerinin tarihteki en pahalı savaş uçağı olduğu düşünülüyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi F-35’in geliştirilme sürecinde 1 trilyon doların üzerinde bir bütçe kullanıldı. Ancak şimdi ortaya çıkan bilgiler F-35’lerin pilotların hayatını tehlikeye atacak bir dizi sorunla karşılaştığı bildiriliyor.

Defense News’un yayınladığı belgelere göre F-35 pilotları kabinde meydana gelen yüksek basınç nedeniyle pilotlar kulak ve sinüs ağrıları yaşıyor. Aynı zamanda çok yüksek hıza sahip olan Mach 1.2’nin ötesindeki hızlarda F-35’lerin yapısal hasar aldığı söyleniyor. F-35’lerin soğuk hava koşullarında da sorun yaşadığı Defense News’in yayınladığı iddialar arasında yer alıyor.