Red Bull-Honda takımı adına yarışan Hollandalı Formula 1 pilotu Max Verstappen, Netflix’in Drive to Survive adındaki mini belgeselinde olduğundan daha farklı bir şekilde gösterildiğini söyleyerek, “Seridekinin gerçek ben olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen çevrimiçi yayın platformlarından Netflix, heyecanla beklenen F1 belgeseli Drive to Survive’ın ikinci sezonunu 28 Şubat’ta izleyicilerinin beğenisine sunmuştu. Birinci sezonda olduğu gibi toplam 10 bölümden oluşan seri, sürücüler, takım müdürleri ve sahipleri arasında pistte ve pist dışında neler yaşandığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Drive to Survive’ın ikinci sezonunda izlediğimiz pilotlardan biri olan Max Verstappen, Netflix’in kendisini olduğundan daha farklı gösterdiğini söylüyor. “Bunun gerçek ben olduğunu düşünmüyorum. Sorun, sizi her zaman istedikleri gibi konumlandırıyor olabilmeleri” diyen Hollandalı F1 pilotu, “Ne söylerseniz söyleyin, sizi umursamaz göstermeye çalışacaklar ya da sizi dizinin hikayesine uyan bir şeye dönüştürmeye çalışacaklar” ifadelerini kullanıyor.

Asıl amacın heyecan yaratmak olduğunu belirten Verstappen, "Bu yüzden herkesin heyecan verici olması gerekiyor, bu yüzden sizi bölüme uygun olacak şekilde konumlandırıyorlar. Bir röportaj yapıyorsunuz ve bunu farklı şartlarda kullanıyorlar. Açıkçası bunu hiç sevmedim” dedi.

F1’in en renkli simalarından biri olan ve zaman zaman yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine toplayan Red Bull-Honda pilotu, “Ben sadece kendim olmayı seviyorum. Konuşmam gerektiğinde konuşuyorum ve söyleyecek bir şeyim yoksa hiçbir şey söylemiyorum” ifadelerini kullanıyor.

Verstappen, duygularını çok fazla açığa çıkardığını düşünmediğini, sadece basit davrandığını söylüyor. Kazanmak için her şeyi yaptığını belirten Hollandalı sürücü, “Çünkü bu benim hayatım ve tutkum. Bazen kibirli ya da ona benzer görünebilirim ama kazanmak için F1'deyim” diyor.

Drive to Survive'ın ikinci sezon fragmanı