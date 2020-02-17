Dijital yayın devi Netflix, 28 Şubat'ta yayınlanacak olan Formula 1 belgeseli Drive to Survive’ın ikinci sezonunun ilk fragmanını yayınladı. Büyük beğeni toplayan serinin yeni sezonu, 10 bölümden oluşacak.

Kütüphanesindeki film ve diziler kadar belgesel yapımları ile de dikkat çeken Netflix, geçen yıl yayınladığı Formula 1: Drive to Survive adlı mini belgesel serisi ile motor sporları tutkunlarının gönlünü fethetmeyi başarmıştı. İlk sezonunda 2018 F1 sezonunu mercek altına alan 10 bölümlük seri, muazzam bir başarının altına imza atmıştı.

İzleyicilerin olumlu geri dönüşleri sayesinde seriye devam etme kararı alan Netflix, Formula 1: Drive to Survive’ın ikinci sezonundan ilk fragmanı paylaştı. Birinci sezonda olduğu gibi toplam 10 bölümden oluşacak olan seri, sürücüler, takım müdürleri ve sahipleri arasında pistte ve pist dışında neler yaşandığını bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serecek.

Birinci sezonun aksine, bu sefer yalnızca Ferrari ve Mercedes takımlarını değil, tüm markaların takımlarını detaylı bir şekilde ekranlara taşımaya hazırlanan Formula 1: Drive to Survive, geçen yıla göre çok daha zengin bir içeriğe sahip olacak. Etkileyici anlatımı ve kurgusu ile motor sporları tutkunlarını ekranlara kitleyecek olan belgesel serisinin ikinci sezonu 28 Şubat'ta yayınlanacak.

Formula 1: Drive to Survive ikinci sezon fragmanı