İstanbul’da düzenlenen F1 Türkiye GP’si, Valtteri Bottas’ın galibiyetiyle sona erdi. Yarışı heyecanla izleyenler, yorumlarını yarış sırasında; sosyal medyada yaptı. Tepkilerin birçoğu, yavaş olduğu söylenen pit ekipleriyle ilgiliydi.

Birkaç kez iptal edilmesine rağmen İstanbul’da yapılmasına karar verilen Formula 1 Türkiye Grand Prix’i, kısa süre önce sonra erdi. Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilen 58 turluk yarış, Türkiye’deki meraklıların yoğun ilgisini çekti. Bazı hayal kırıklıklarının da yaşandığı yarışın galibi, Valtteri Bottas oldu.

Valtteri Bottas, birinci sırada başladığı yarışı birinci sırada bitirdi. İkinci sırada Max Verstappen, üçüncü sırada ise Sergio Perez yer aldı. İzleyicilerin canını ortak bir şekilde sıkan şey ise pit ekiplerinin performansıydı. Yarışı izleyen Formula 1-severler, duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere sosyal medyaya doluştu. Bu tepkilere göz atmadan önce, yarışın tüm anlarını özet geçtiğimiz habere buradan ulaşabilirsiniz.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’ine sosyal medyadan gelen tepkiler:

Mazepin ve mavi bayraklar

"Türkiye pisti cidden ıslakken bir çift tekerle devam edebileceğiniz tek pist."

Bonus: Bu sene podyumda gazoz verilmedi.