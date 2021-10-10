Formula 1 Türkiye Yarışı Sona Erdi: İşte Kazanan İsim

Bu yıl herkesin dört gözle beklediği Formula 1 Türkiye Grand Prix'i ışıkların sönmesiyle birlikte başladı. İntercity İstanbul Park'ta 58 turluk yarışın kazanan ismi Valtteri Bottas oldu.

Geçtiğimiz sene yıllar sonra yeniden kavuştuğumuz Formula 1 Türkiye Grand Prix’i, bu yılki umutsuzluğumuzu haksız çıkararak yeniden 2021 yarış takvimine eklenmişti. O günden bu güne Türkiye’deki tüm Formula 1 hayranları, 2020’deki heyecanlı yarışın ardından bu yarışı da merakla bekliyordu. Intercity İstanbul Park'taki yarış günü, en sonunda geldi çattı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’i, 15.00’da beş kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte başladı. Yarışın başlangıcında geçtiğimiz sene gördüğümüz kadar büyük bir kaos görmedik. Yalnızca Fernando Alonso ve Pierre Gasly’nin teması sonucunda Alonso, ilk virajda spin attı. Her iki pilota da bu kazanın ardından inceleme başlatıldı. Her ikisine de 5’er saniye ceza verildi.

İlk 10 tur:

Türkiye Grand Prix’ine ilk sıradan başlayan Valtteri Bottas, liderliğini ilk 10 tur boyunca ve devamında korumayı başardı. Islak pistte gerçekleşen yarışa 11. sıradan başlayan Hamilton, ilk turda 2 sıra kazandıktan sonra 8. tura kadar Tsunoda’nın arkasında 9. sırada kaldı. Hamilton, 8. turda Tsunoda’yı geçmeyi başardı. Ardından 9. turda Stroll’i de sollayarak 7. sıraya yükseldi. 11. turdaysa Norris’i geçerek 6. sıraya yükseldi.

Şampiyonluk savaşında kıyasıya mücadele veren Hamilton ve Verstappen ikilisinden Verstappen, ikinci sırada başladığı yarışta ilk 10 tur boyunca pozisyonunu korumayı başardı. İlk 10 turun ardından üçüncü sırada yer alan isim Leclerc, onu takip edense Perez idi.

Yarışın sonraki turlarında yaşananlar:

13. turda Sainz ve Vettel arasında ufak bir temas yaşandı.

Hamilton, 15. turda Gasly'yi geçerek 5. sıraya yükseldi.

Yarışa 19. sıradan başlayan Sainz, 18. turda Tsunoda'yı geçerek 9. sıraya yükseldi.

Hamilton, 20. turda 1:33.019 ile yarışın en hızlı tur zamanını attı.

İlk pitstop, McLaren'in Riccardio'su tarafından 22. turda yapıldı.

Tsunoda, 22. turda spin atarak bir sıra 13. sıraya geriledi.

İkinci pitstop, 32. turda Alonso tarafından yapıldı.

Hamilton ve Perez arasında 35. turda muhteşem bir savaş gerçekleşti. Perez, Hamilton'a karşı pozisyonunu savunmayı başardı.

Carlos Sainz, 37. turda pitstop'a girse de pitte çok zaman kaybetti.

Vettel, Intermediate'ten Soft lastiklere geçerek kumar oynamış olsa da kumarını daha pitten çıkar çıkmaz kaybetti. Ardından yeniden pite girdi.

Leclerc, 41. turda ekibine yarışı, yarışa başladığı lastiklerle bitirmek istediğini söyledi.

Hamilton, takımı tarafından 42. turda pite çağrıldı. Lastiklerini yeni set Intermediate'ler ile değiştirdi.

Valtteri Bottas, pite girince Leclerc'e kayettiği liderliği 47. turda geri aldı.

Yarışa aynı lastikle devam etmek isteyen Leclerc, 47. turun sonunda pite girdi.

Hamilton, 51. turda pite girdi ve yeni set Intermediate lastiklerini taktı.

Perez, 52. turda Leclerc'i geçerek 3. sıraya yükseldi.

Son 5 tur:

Yarış, son 5 tura Bottas, Verstappen, Perez, Leclerc ve Hamilton sıralamasıyla girdi. Yarış, bu sıralamayla devam etti.

Yarışın kazanan ismi Valtteri Bottas oldu!

Valtteri Bottas, birinci sırada başladığı yarışı zaferle taçlandırmayı başardı. İkinci sırada Max Verstappen, üçüncü sıradaysa Sergio Perez yer aldı. Verstappen, şampiyonluk mücadelesinde liderliği kapmayı başardı.