Formula 1'e odaklandığımız podcast serimiz F1'e 1'de, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İspanya GP'yi ve yeni gelişmeleri konuştuğumuz dördüncü bölümümüz yayınlandı.

Bu yıl Formula 1 ile ilgili olarak başlattığımız projelerden biri olan F1'e 1 podcastimiz de sezonla birlikte ilerlemeye devam ediyor. Okurlarımız gösterdiği ilgi sayesinde her bölümde daha bir hevesle mikrofon başına geçtiğimiz podcastimizin dördüncü bölümü yayınlandı.

Bu bölüm, yarıştan yaklaşık olarak 1 saat sonra çekildiği için içeriğinde Türkiye GP'nin iptal edilmesi yok ancak bir sonraki bölümde bu konuda uzun uzun konuşacağız. Peki dördüncü bölümde neler konuştuk?

İçimizden bir konuk

Bu bölümde sitemizin editörlerinden Uğurcan Dere de bizlere eşlik etti. Çağla Tanrıverdi ile birlikte İspanya GP'de Mercedes ve Red Bull arasındaki taktik savaşlarını, özellikle orta sıralarda yaşanan mücadeleleri ve genel olarak şu ana kadar sezonun görünüşünü konuştuk.

Bu bölümde ayrıca #WebteknoPodcast etiketiyle sorulmuş olan ilk soruya da cevap verme fırsatı bulduk. Podcastin kendi içindeki genel değerlendirme ve podyum-dnf kısmından sonra üçüncü bölüm diyebileceğimiz soru cevap kısmının da ilk işaretini vermiş olduk.

Podcastin bir sonraki bölümü ise Monaco GP'nin ardından karşınızda olacak. Oldukça yoğun bir gündemle dolu olacak beşinci bölüm öncesinde, Monaco'ya kadar geçen sürede Formula 1 açlığımızı dindirmek için podcastimize kulak verebilirsiniz. Ayrıca bu gönderinin altında ya da sosyal medya paylaşımlarında #WebteknoPodcast etiketiyle sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca Spotify kanalımızda Barış Özcan ve Refik Anadol gibi isimlerle olan podcast röportajlarımızı da dinleyebilirsiniz.