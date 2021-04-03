Webtekno Podcast Röportajları başlıyor. İlk konuğumuz, YouTube Türkiye'deki başarısı ile tanıdığımız, hikaye anlatıcısı Barış Özcan. Kendisi ile YouTube'un geleceğini, YouTube dışında neler yaptığını ve pandeminin hayatımıza etkilerini konuştuk.

YouTube Türkiye'de kaliteli içerik dediğimizde akla gelen ilk isimlerden Barış Özcan ile 2021'in ilk haftalarında bir röportaj gerçekleştirmiştik. Normal şartlarda yazılı olarak yayınlamayı planladığımız bu röportajı, farklı bir formatta da yayınlamak istedik ve Webtekno Podcast Röportajları böylece başlamış oldu.

İlk konumuğuz Barış Özcan ile YouTube dışında neler yaptığını, pandeminin hayatımıza etkilerini, uzaktan eğitimi ve geleceği konuştuk. Röportajdan ziyade hoş bir sohbete dönüşen podcast bölümüz şimdi yayında.

NOT: Kayıt esnasında yaşadığımız teknik sorunlar ses kalitesini biraz düşürdü, ancak sohbetin kalitesi için sözümüz söz :)

Barış Özcan ile Webtekno Podcast Röportajları Bölüm #1'i Spotify'dan dinlemek için;

Barış Özcan ile Webtekno Podcast Röportajları Bölüm #1'i Deezer'dan dinlemek için;