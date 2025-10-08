Tümü Webekno
Akıbeti Yılan Hikâyesine Dönen Fable'ın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Uzunca süren aranın ardından yeniden Albion'un büyülü topraklarına döneceğimiz Fable'a dair şu ana dek açıklanan bütün detayları sizler için bir araya getirdik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Fable, uzun bir aranın ardından yepyeni bir macera ile geri dönüyor. Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios'un en çok beklenen oyunlarından biri olan Fable, bizleri bir kez daha Albion'un büyülü ve masalsı topraklarına davet ediyor.

Kahraman olmanın ne anlama geldiğini yeniden sorgulatacak bu macera, yaptığımız her seçimin dünyanın kaderini değiştireceği derin bir rol yapma deneyimi vaat ediyor. Mizahi tonu, özgün dünyası ve oyuncuya sunduğu özgürlükle ikonikleşen serinin bu yeni halkasına dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Fable fragmanı

Fable konusu

Fable

Fable, serinin önceki oyunları gibi büyülü Albion diyarında geçiyor. Hikâyenin tam detayları henüz gizemini korusa da yayımlanan fragmanlar ve resmî açıklamalar "Kahraman olmak ne anlama geliyor?" sorusunun merkezde olacağını gösteriyor.

Albion'u tehdit eden karanlık bir gücün varlığı hissedilirken, oyuncuların yapacağı seçimler ve kazanacakları şöhret, bu toprakların geleceğini kalıcı olarak şekillendirecek. Mizahi ve bir o kadar da kriz anlarına şahitlik ettirmesi beklenen hikâye, serinin kendine has anlatım dilini koruyacağının sinyallerini veriyor.

Fable nasıl bir oyun?

Fable

Fable, serinin köklerine sadık bir aksiyon-rol yapma (RPG) oyunu olacak. Bu, oyuncuların karakterlerini özgürce geliştirebileceği, yeteneklerini seçebileceği ve Albion dünyasıyla derin bir etkileşime girebileceği anlamına geliyor.

Oyun, modern oyun teknolojileriyle geliştirilerek daha önce hiç olmadığı kadar canlı ve etkileşimli bir Albion sunmayı hedefliyor. Tek oyunculu bir deneyim sunacak olan Fable, oyuncu seçimlerinin hem karakterin görünüşünü hem de dünyanın tepkilerini kökten değiştirdiği "iyi-kötü" mekaniğini modern bir yaklaşımla geri getirecek.

Fable çıkış tarihi

Fable

Oyunun ilk duyurulduğunda 2025 yılında çıkması bekleniyordu ancak geliştirici ekip Playground Games ve yayıncı Microsoft, oyunculara en iyi deneyimi sunabilmek adına geliştirme sürecine daha fazla zaman ayırma kararı aldı.

Yapılan son resmi açıklamalara göre Fable'ın çıkış tarihi 2026 yılına ertelenmiş durumda. Net bir çıkış tarihi ise şimdilik yok.

Fable hangi platformlarda var?

Fable

Fable, Microsoft'a ait bir marka olduğu için öncelikli olarak Xbox ekosistemine özel bir oyun olarak piyasaya sürülecek. Oyunun çıkacağı platformlar şunlar:

  • Xbox Series X|S
  • PC

Fable ayrıca çıktığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek. Bu sayede Game Pass aboneleri, oyunu ekstra bir ücret ödemeden oynayabilecekler.

Fable fiyatı ne kadar?

Fable

Fable'ın satış fiyatı henüz resmî olarak duyurulmadı. Fiyatın, oyunun çıkış tarihine yakın bir dönemde açıklanması bekleniyor ancak oyunun ilk günden itibaren Xbox Game Pass kütüphanesinde yer alacağı kesinleşmiş durumda. Oyun ön siparişe açıldığında fiyat bilgisini sizler için güncelleyeceğiz.

Fable sistem gereksinimleri

Fable

Oyunun PC versiyonu için gerekli olan minimum ve önerilen sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Geliştirici Playground Games'in, oyunun çıkış tarihine yaklaştıkça optimizasyon çalışmalarını tamamlayarak resmî sistem gereksinimlerini duyurması bekleniyor.

