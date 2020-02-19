Facebook geliştirici ekibinin üzerinde çalıştığı yeni bir özellik ortaya çıktı. Şu sıralar test aşamasında olan bu yeni özellik, Facebook'taki akış sayfasına yeni sekmeler getiriyor. En son, popüler ve görülen olarak isimlendirilen sekmeler, kullanıcıların tercihine göre paylaşılan içerikleri filtreleyecek.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu, milyonlarca kullanıcının hala aktif olarak kullandığı bir mecra. Tüketicilerin ilgisinden memnun olan ve bu ilgiyi kaybetmek istemeyen Facebook geliştirici ekibiyse platforma yeni özellikler getirmek için var gücüyle çalışıyor. Şimdi ortaya çıkan, Facebook ekibinin üzerinde çalıştığı yeni bir özellik ise pek çok kullanıcının yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Facebook'un akış sayfasını hepimiz biliriz. Bu sayfaya eriştiğinizde, son zamanlarda yüklenmiş olan ve popüler hale gelen içerikleri öncelikli olarak görüntülersiniz. Yapacağınız küçük bir ayar ile de paylaşılan en yeni gönderileri görüntüleyebilirsiniz. Ancak yaptığınız ayar, sadece 24 saat boyunca geçerli kalıyor. Ardından Facebook'taki akış sayfanız, yine en popüler paylaşımları göstermeye başlıyor.

Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise Facebook'un yeni sekmeler üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Akış sayfasından erişilebilecek bu sekmeler, kullanıcıların isteklerine göre içerikleri filtreleyip akışta öyle gösterecek. Yani kullanıcılar, bundan sonra daha kolay bir şekilde son, en popüler ya da daha önce zaten gördükleri paylaşımlara erişebilecekler.

Facebook'un üzerinde çalıştığı yani özellik, Jane Manchun Wong tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Facebook tarafından da doğrulanan özellik, kısa bir süre sonra tüketicilerin hizmetine sunulacak gibi görülüyor. Böylelikle kullanıcılar, Facebook'un yeni akış ayarlarını aktif olarak kullanabilecekler.

Facebook'un sunacağı tercih seçenekleri, işte böyle görünecek

Facebook'un şu sıralar test ettiği yeni özellik, aslında zaten aktif olarak kullanılıyor. Ancak haberimizin başında da dediğimiz gibi Facebook'un şu an için sunduğu imkanlar, sadece 24 saat geçerli oluyor. Ayrıca daha önce görüntülediğiniz bir içeriği yeniden görmek, çok da mümkün değildi. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, daha önce görüntüledikleri içeriklere de kolaylıkla erişebilecekler.

Facebook geliştirici ekibi, söz konusu yeni özelliği şu sıralar test etmekle meşgul. Şirket, gerekli testleri yaptıktan sonra bu özelliği beta sürüm olarak kullanıcılara sunacak ve testler, kullanıcılarla birlikte yürütülecek. Tüm bu çalışmaların sonunda herhangi bir problem görülmediği takdirde bu yeni özellik, sosyal medya devinin mobil uygulamalarına da sunulacak. Sürecin ne zaman tamamlanacağı ise şu an için bilinmiyor.