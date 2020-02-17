Görme Engelli Türk Mühendis, Facebook'ta İşe Başladı

Kazandığı burslarla ABD'de yazılım mühendisliği eğitimi alan Burak Koray Polat, Facebook’ta yazılım mühendisi olarak işe başladı. Polat, bu başarısı ile Facebook’ta görev alan ilk görme engelli Türk mühendis oldu.

6 yaşında görme yetisini kaybeden Burak Koray Polat, Lise 3’e kadar eğitimine Ankara’da devam etti. Lise 3’te misafir öğrenci projesi kapsamında ABD’ye giden Polat orta öğrenimini ABD’de tamamladıktan sonra Miami Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünü burslu okudu.

Burak Koray Polat, yazılım mühendisliği bölümünün son sınıfında sosyal medya devi Facebook’a başvurdu. Polat, Facebook’a başvurusunun kabul edilmesinin ardından şirketin yazılı ve sözlü sınavlarını başarı ile geçti ve Facebook’ta çalışan ilk görme engelli Türk yazılım mühendisi olarak kariyerine başladı.

Başarısı ile ilgili bir açıklama yapan Burak Koray Polat, başarısındaki en büyük payın annesine ait olduğunu belirtti. Polat, Facebook’a yaptığı iş başvurusunun olumlu karşılanmasının ardından mezuniyetine gelen annesini Facebook’un logoları olan bir yelekle karşıladığını söyledi.

Burak Koray Polat’ın annesi Zeynep Nur Polat ise eğitim hayatı boyunca başarılı bir öğrenci olan oğlu ile övündüklerini belirtti. Zeynep Nur Polat, “Onun başaracağına inanıyordum. Normal insanlar, çocuklarını nasıl yetiştiriyorsa ben de onu öyle yetiştirdim. Yurt dışına gitmek için çok çaba sarf etti ve zoru başardı” dedi.

Burak Koray Polat, eğitim gördüğü Miami Üniversitesi’nde görme engelli öğrencilerin kampüs içinde istedikleri yerlere yardım almadan gitmesi için bir navigasyon programının hazırlanmasına da öncülük etti. Polat, Türkiye’de bilim alanında ilerlemek isteyen görme engelli öğrencileri bir platformda bir araya getirmek istiyor.