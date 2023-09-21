Meta, Facebook kullanıcılarının uygulamada birden fazla kişisel hesap oluşturmasına izin vereceğini açıkladı. Bu hesaplar arasında çıkış yapmadan geçiş yapmak mümkün olacak.

bugün erken saatlerde logo değişikliğiyle karşımıza çıkan Facebook, kullanıcıların uzun süredir beklediği yeni bir özelliği uygulamaya getirdiğini duyurdu. Artık Facebook’ta birden fazla kişisel profil oluşturmak mümkün olacak.

Meta, bugün paylaştığı bir blog gönderisinde yeni özelliğin detaylarını açıkladı. Kullanıcılar, oluşturdukları profiller arasında kolayca geçiş yapabilecek. Bunu yapmak için çıkış yapmaya da gerek olmayacak.

Aynı anda dört kişisel hesap kullanılabilecek

Yeni özellik, aynı anda dört tane profilin platforma eklemesine olanak tanıyacak. Yeni profillerin bir ana profilinize ek olarak oluşturabileceğiniz alt profiller olacağını söyleyebiliriz. Diğer hesapların en başta tüm özelliklere erişemeyeceğini belirtelim. Örneğin Messenger uygulaması ve Marketplace gibi özellikler bu profillerde desteklenmeyecek.

Meta, son bir yıldır bu özelliği test ettiğini ifade ediyor. Biz de kullanıcılar için yararlı olabileceğini söyleyebiliriz. Bazı insanlar, iş ve özel hayatını ayrı tutmak isteyebiliyor. Birden fazla kişisel hesap, bu konuda iş görebilir. Ya da sadece yakın arkadaşlara özel bir hesap oluşturarak daha özel bir Facebook deneyimi yaşamak mümkün olabilir. Her hesabın kendi akışına sahip olacağını ekleyelim.

Kişisel hesaplar nasıl oluşturulacak?

Kişisel hesaplar, uygulamadaki “Menü” sayfasının üstünde yer alan profil fotoğrafınızın altından oluşturulabilecek.

Yeni kişisel profiliniz, sonrasında profil kısmının sağına eklenecek. Buraya tıklayarak kişisel hesaplarınız arasında geçiş yapabileceksiniz. Tabii direkt olarak profil sayfanızın üst kısmından da geçiş sağlanabileceğini ekleyelim.

Yeni özellik, bugünden itibaren küresel çapta çıkış yapmaya başladı. Meta, önümüzdeki birkaç ay içinde herkese geleceğini söylüyor.