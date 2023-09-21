Facebook Logosu Değişti: İşte Yeni(!) Logo!

Meta, ikonik sosyal medya platformu Facebook'un logosunu değiştirdiğini duyurdu. Yeniden markalaşma yoluna giden platform, yazı tipi ve tepki emojileri gibi alanlarda da bazı yeniliklere ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Meta, platformda yeniden markalaşma yoluna gittiğini açıkladı. Bu bağlamda; Facebook logosu "değiştirildi". Ayrıca platformdaki Facebook ibaresi için kullanılan yazı fontu da yenilendi. Tüm bunlara ek olarak Facebook'ta vazgeçilmezler arasında yer alan tepki emojilerinde de değişiklik yapıldı.

Facebook'un ortasında küçük "f" harfi bulunan logosu ikonikleşmiş durumda ki Facebook da bunun bilincinde olarak logoyu çok fazla değiştirmedi. Eski logoda açık maviden koyu maviye geçişli bir renk bulunurken yeni logo, düz tek tona sahip. Geri kalan detaylar ise neredeyse bire bir aynı.

Facebook'un yenilenen logosu böyle görünüyor:

*Solda eski, sağda yeni logo.

Meta, logo değişimi ile ilgili yaptığı açıklamada tasarımın daha akılda kalıcı olmasını istediklerini açıkladı. Açıklamaya göre f harfini merkeze alıp daha net bir mavi tonu kullanmak, Facebook'un logosuna yapılacak olan en iyi işlemdi. Bu açıklamalar ve yapılan çalışma ile ilgili yorumu sizlere bırakıyoruz...

Facebook'un bugüne kadar kullandığı logolar için oluşturulan GIF:

Facebook yazı tipindeki değişiklikler ise şöyle:

Meta'nın paylaştığı bir video, platformdaki hemen her yerde görebileceğiniz Facebook ibaresi üzerinde yapılan değişiklikleri gözler önüne seriyor. Bu değişikliklere baktığımızda, ufak tefek açı ayarlamaları yapıldığına şahitlik ediyoruz. Bunun dışında bahsedebileceğimiz önemli bir yenilik bulunmuyor.

Facebook'taki yeni tepki emojileri:

Facebook'taki yeni tepki emojileri, artık daha sevimli görünüyorlar. Animasyonlar da iyileştirilmiş durumda.

Meta tarafından yapılan açıklamalara göre Facebook'taki revizyon, ilerleyen süreçte de devam edecek. Ancak bunların nasıl yapılacağını şimdilik bilmiyoruz. İlerleyen dönemlerde yapılacak yenilikler hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz.