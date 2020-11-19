Facebook Çalışanları, Bir Açık Mektupla Şirketi Şikayet Etti

Facebook'ta içerik kontrolü yapan moderatör ekibi, şirketin ofise gelmelerini isteyerek kendilerinin ve aile bireylerinin hayatını riske attığını söyledikleri bir açık mektup paylaştılar.

Facebook’ta çalışan bir grup moderatör, çarşamba günü toplu bir şekilde açık mektup yayınladılar. Yayımlanan mektupta, dev sosyal medya şirketinin “hayatlarını riske atmalarını istediğini” söyleyen moderatörler, bununla birlikte aile yakınlarının da riske girdiğini söylüyorlar. Yayınlanan mektupta Facebook’un koronavirüs pandemisinin ortasında moderatörlerden işe geri dönmeleri istediği iddia ediliyor. Facebook’a ait sosyal medya platformlarında içerikleri inceleyen moderatörler, yayımladıkları açık mektupta doktor notu alarak ofise gitmekten maruz kalabildiklerini, ancak yüksek risk seviyesinde aile ferdi bulunan çalışanların bu fırsata sahip olmadığını belirtti.

Mektupta “Birkaç ofiste birden fazla Covid-19 vakası meydana geldi” diyen Facebook çalışanları, yayımladıkları metinde “Çalışanlar, Facebook yöneticileri ve Accenture, CPL gibi Facebook’a dışarıdan çalışan sağlayan firma yöneticilerinin, bizi korumak ve işimize değer vermek için acil adımlar atmalarını istiyoruz. Reddedildik. Bu mektubu, başka bir seçeneğimiz kalmadığı için yayımlıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

"Facebook’un yapay zekası yetersiz kalıyor"

Mektup yazarlarına göre Facebook’un moderatörleri ofise geri dönmeye zorlamasının nedeni, şirketin yapay zeka tabanlı moderasyon sisteminin gerçekten işe yarar olmaktan yıllarca uzakta olmasından kaynaklanıyor. Mektupta, her gün çocuk istismarından sansürlenmemiş şiddete kadar sayısız zararlı içeriği görmek zorunda kalan moderatörlerine Facebook tarafından akıl sağlığı hizmeti sağlamadığı da ifade ediliyor.

Moderatörler, yayımladıkları açık mektupta Facebook’tan ve Facebook için taşeron şekilde işçi çalıştıran şirketlerden risk ödemesi, pandemi döneminde daha esnek çalışma imkanı ve zihinsel sağlık hizmetine erişim imkanı talep ediyor.

Facebook sözcüsünden açıklama geldi

Bu mektubun yayımlanmasının ardından bir Facebook sözcüsünden de açıklama geldi. Mektupta yer alan bazı iddialara itiraz öden sözcü, "Moderatörlerin yaptığı değerli işleri takdir ediyoruz ve bununla birlikte sağlık ve güvenliklerine öncelik veriyoruz” dedi. “Açık bir iç diyaloğa inanmamıza rağmen, bu tartışmaların dürüst olması gerekir. 15.000 küresel moderatör çalışanımızın çoğunluğu halihazırda evden çalışıyor ve salgın süresince çalışmaya devam edecek.” diyen Facebook sözcüsü, “Hepsi işe başladıkları ilk günden itibaren sağlık hizmetlerine ve refah kaynaklarına ulaşabiliyorlar. Ayrıca Facebook, herhangi bir ofis içi çalışmada tesisleri güvenli tutmak için sağlık rehberliğine dikkat ediyor.” ifadelerini kullandı.

Peki sizler Facebook çalışanlarının sunduğu açık mektup ve bu mektubun ardından Facebook’tan gelen açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.