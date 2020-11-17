Facebook Kullanırken Bilinmesi Gereken 7 Gizlilik Ayarı

Facebook, son yıllarda adının karıştığı skandallar nedeniyle platforma duyulan güveni büyük ölçüde kaybetmiş olsa da hala dünya çapında milyarlarca aktif kullanıcıya sahip. Ancak Facebook hesabınızın olması, kendinizi internetten gizleyemeyeceğiniz anlamına gelmez. Facebook gizlilik ayarı nasıl yapılır merak edenler için önemli 7 gizlilik ayarını açıkladık.

Uzun yıllar ailemizin dostu olarak bildiğimiz Facebook sosyal medya platformunun, 2015 yılında Cambridge Analytica skandalı ile milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaştığı ortaya çıkmış ve bu olaydan sonra skandallar birbirini izlemişti. Platforma duyulan güven azalmış olsa bile hala dünya çapında milyarlarca insan aktif birer Facebook kullanıcısı durumunda.

Peki, bir Facebook hesabınız var diye gizlilik ayarı yapmadan tüm bilgilerinizi paylaşmak zorunda mısınız? Elbette hayır. Facebook her ne kadar güven vermiyor olsa da platform üzerinden düzenleyebileceğiniz pek çok gizlilik ayarı var. Düzenleyeceğiniz her bir gizlilik ayarı ile Facebook tarafından paylaşılan bilgilerinizi, size gösterilen reklamları hatta internet dünyasında görünürlüğünüzü bile kontrol edebilirsiniz.

Facebook’ta gizliliğinizi üst düzeyde tutmak için yapmanız gereken 7 gizlilik ayarı:

Facebook ile giriş yaptığınız uygulamaları düzenleyin.

Size reklamı gösterilen firmaları düzenleyin.

Size gösterilen reklam konularını düzenleyin.

Reklam görmeniz için paylaşılan verileri düzenleyin.

Facebook hesabınızın internette bulunurluğunu kontrol edin.

Yüz tanıma ayarlarınızı değiştirin.

Bilgi ve paylaşımlarınızı gören kişileri düzenleyin.

Facebook ile giriş yaptığınız uygulamaları düzenleyin:

Adım #1: Facebook internet sitesini açın.

Facebook internet sitesini açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın.

Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın. Adım #4: Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın.

Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın. Adım #5: Buradan Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Buradan Ayarlar seçeneğine tıklayın. Adım #6: Sol taraftaki sütundan Uygulamalar ve İnternet Siteleri sayfasını açın.

Sol taraftaki sütundan Uygulamalar ve İnternet Siteleri sayfasını açın. Adım #7: Karşınıza Facebook hesabınız ile giriş yaptığınız tüm mobil uygulamalar, internet siteleri ve platformlar çıkacak.

Karşınıza Facebook hesabınız ile giriş yaptığınız tüm mobil uygulamalar, internet siteleri ve platformlar çıkacak. Adım #8: Gör ve Düzenle butonu ile seçtiğiniz uygulamayı düzenleyebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Gör ve Düzenle butonu ile seçtiğiniz uygulamayı düzenleyebilir ya da kaldırabilirsiniz. Adım #9: Uygulamaların yanında bulunan onay kutuları ile toplu işlem gerçekleştirebilirsiniz.

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Bu gizlilik ayarı ile Facebook bilgilerinize erişen ya da hala erişmekte olan mobil uygulamaları, internet sitelerini ve platformları düzenleyebilirsiniz. Bir uygulama ile hesabınız arasındaki ilişkiyi keserek bilgi paylaşımını durdurabilirsiniz ancak daha önce elde etmiş oldukları verileri saklayabilirler. Bu nedenle Facebook ile giriş yaptığınız uygulamalara dikkat etmenizde yarar var.

Size reklamı gösterilen firmaları düzenleyin:

Adım #1: Facebook internet sitesini açın.

Facebook internet sitesini açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın.

Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın. Adım #4: Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın.

Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın. Adım #5: Buradan Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Buradan Ayarlar seçeneğine tıklayın. Adım #6: Sol taraftaki sütundan Reklamlar sayfasını açın.

Sol taraftaki sütundan Reklamlar sayfasını açın. Adım #7: İlk seçenek olan Reklamverenler sayfası üzerinden size reklamı gösterilen firmaları göreceksiniz.

İlk seçenek olan Reklamverenler sayfası üzerinden size reklamı gösterilen firmaları göreceksiniz. Adım #8: Firmanın yanında bulunan Reklamları Gizle butonu ile o firmayı listeden kaldırabilirsiniz.

Firmanın yanında bulunan Reklamları Gizle butonu ile o firmayı listeden kaldırabilirsiniz. Adım #9: Reklamlarına Tıkladığın Reklamverenler sayfası üzerinden diğer firmaları görebilir ve kaldırabilirsiniz.

Facebook reklam politikalarını sizin ilgilendiğiniz sayfalara ve tıkladığınız ya da farklı bir etkileşimde bulunduğunuz reklamlara göre düzenler. Size reklamı gösterilen firmalar listesinden bir daha görmek istemediğiniz firmaları kaldırarak bir daha o firmanın ya da benzer bir firmanın reklamının size gösterilmesini engellemiş olursunuz.

Size gösterilen reklam konularını düzenleyin:

Adım #1: Facebook internet sitesini açın.

Facebook internet sitesini açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın.

Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın. Adım #4: Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın.

Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın. Adım #5: Buradan Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Buradan Ayarlar seçeneğine tıklayın. Adım #6: Sol taraftaki sütundan Reklamlar sayfasını açın.

Sol taraftaki sütundan Reklamlar sayfasını açın. Adım #7: İkinci seçenek olan Reklam Konuları sayfasında ilginizi çekmeyeceği düşünülen reklam konularını göreceksiniz.

İkinci seçenek olan Reklam Konuları sayfasında ilginizi çekmeyeceği düşünülen reklam konularını göreceksiniz. Adım #8: Daha Az Gör seçeneği ile o konuyla ilgili reklamların size gösterilmesini engellemiş olursunuz.

Reklam Konuları sayfasında göreceğiniz konular tamamen size özel, sizin zaten ilginizi çekmeyeceği düşünülen konulardır. Pek çok reklam ile meşgul edilen ana sayfanızı en azından ilginizi çekmeyen reklamlardan kurtarmak için yukarıdaki adımları izleyerek size gösterilen reklam konularını düzenleyebilirsiniz.

Reklam görmeniz için paylaşılan verileri düzenleyin:

Adım #1: Facebook internet sitesini açın.

Facebook internet sitesini açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın.

Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın. Adım #4: Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın.

Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın. Adım #5: Buradan Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Buradan Ayarlar seçeneğine tıklayın. Adım #6: Sol taraftaki sütundan Reklamlar sayfasını açın.

Sol taraftaki sütundan Reklamlar sayfasını açın. Adım #7: Üçüncü seçenek olan Reklam Ayarları sayfası üzerinden reklamverenlerle paylaşılan verilerinizi düzenleyebilirsiniz.

Üçüncü seçenek olan Reklam Ayarları sayfası üzerinden reklamverenlerle paylaşılan verilerinizi düzenleyebilirsiniz. Adım #8: Ortaklardaki Hareketlerinle İlgili Veriler seçeneği üzerinden farklı internet sitelerindeki hareketlerinizin paylaşılmasını engelleyebilirsiniz.

Ortaklardaki Hareketlerinle İlgili Veriler seçeneği üzerinden farklı internet sitelerindeki hareketlerinizin paylaşılmasını engelleyebilirsiniz. Adım #9: Sana Erişmek İçin Kullanılan Kategoriler seçeneği üzerinden reklamverenlerle paylaşılan herkese açık verilerinizin paylaşılmasını engelleyebilirsiniz.

Sana Erişmek İçin Kullanılan Kategoriler seçeneği üzerinden reklamverenlerle paylaşılan herkese açık verilerinizin paylaşılmasını engelleyebilirsiniz. Adım #10: Hedef Kitleye Dayalı Reklamlar seçeneği üzerinden verilerinizi zaten kullanmakta olan reklamverenleri engelleyebilirsiniz.

Hedef Kitleye Dayalı Reklamlar seçeneği üzerinden verilerinizi zaten kullanmakta olan reklamverenleri engelleyebilirsiniz. Adım #11: Facebook’un Dışında Gösterilen Reklamlar seçeneği üzerinden verilerinizin zaten paylaşıldığı ama reklamların size farklı internet sitelerinde gösterilme durumunu engelleyebilirsiniz.

Listedeki pek çok gizlilik ayarı arasında en dikkat edilmesi gereken reklam görmeniz için paylaşılan verileri düzenleme işlemidir. Ayarları düzenlerken Facebook’un tam olarak neler çevirdiğini kolayca anlayabilirsiniz. Dilerseniz tüm bu söz konusu paylaşımları durdurarak en azından yeni veri paylaşımlarının önüne geçmiş olursunuz.

Facebook hesabınızın internette bulunurluğunu kontrol edin:

Adım #1: Facebook internet sitesini açın.

Facebook internet sitesini açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın.

Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın. Adım #4: Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın.

Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın. Adım #5: Buradan Gizlilik Ayarı Kontrolü seçeneğine tıklayın.

Buradan Gizlilik Ayarı Kontrolü seçeneğine tıklayın. Adım #6: İnsanlar Facebook’ta Seni Nasıl Bulabilir? sayfasını açın.

İnsanlar Facebook’ta Seni Nasıl Bulabilir? sayfasını açın. Adım #7: İlk adımda arkadaşlık isteklerinizi düzenleyebilirsiniz.

İlk adımda arkadaşlık isteklerinizi düzenleyebilirsiniz. Adım #8: İkinci adımda insanların sizi telefon numaranız ve e-posta adresiniz üzerinden bulma durumunu düzenleyebilirsiniz.

İkinci adımda insanların sizi telefon numaranız ve e-posta adresiniz üzerinden bulma durumunu düzenleyebilirsiniz. Adım #9: Üçüncü adımda ise arama motorları üzerinden bulunma durumunuzu düzenleyebilirsiniz.

Bir Facebook hesabınız var diye herkesin sizi görmesini kabul etmek zorunda değilsiniz. Bulunurluk gizlilik ayarı üzerinden yapacağınız düzenlemeler ile insanların sizi Facebook’tan ya da Google gibi arama motorları üzerinden bulma durumlarını düzenleyebilirsiniz. Dilerseniz kimsenin sizi görmemesini bile sağlayabilirsiniz.

Yüz tanıma ayarlarınızı değiştirin:

Adım #1: Facebook internet sitesini açın.

Facebook internet sitesini açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın.

Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın. Adım #4: Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın.

Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın. Adım #5: Buradan Gizlilik Ayarı Kontrolü seçeneğine tıklayın.

Buradan Gizlilik Ayarı Kontrolü seçeneğine tıklayın. Adım #6: Facebook’taki Veri Ayarların sayfasını açın.

Facebook’taki Veri Ayarların sayfasını açın. Adım #7: İlk adımda Facebook ile giriş yaptığınız uygulamaları düzenleyebilirsiniz.

İlk adımda Facebook ile giriş yaptığınız uygulamaları düzenleyebilirsiniz. Adım #8: İkinci adımda Facebook’un sizi fotoğraf ve videolarda bulma durumunu düzenleyebilirsiniz.

Facebook’taki Veri Ayarların sayfasının ilk adımındaki uygulama düzenlemelerini daha önce anlatmıştık. Burada en önemli olan ikinci adım, Facebook’un sizi videolarda ve fotoğraflarda tanıma durumunu yani yüz tanıma ayarlarını düzenliyor.

Eğer bu seçeneği onaylarsanız Facebook sizin herhangi bir yerde paylaşılmış bir fotoğraf ve videonuz üzerinden sizi tanıyabilir, o görsel ile ilgili tüm verileri kaydedebilir ve paylaşabilir. Bu seçeneği pasif hale getirmek tercih edilebilecek en iyi seçenek olacaktır.

Bilgi ve paylaşımlarınızı gören kişileri düzenleyin:

Adım #1: Facebook internet sitesini açın.

Facebook internet sitesini açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın.

Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın. Adım #4: Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın.

Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik menüsünü açın. Adım #5: Buradan Gizlilik Ayarı Kontrolü seçeneğine tıklayın.

Buradan Gizlilik Ayarı Kontrolü seçeneğine tıklayın. Adım #6: Paylaştıklarını Kimler Görebilir? sayfasını açın.

Paylaştıklarını Kimler Görebilir? sayfasını açın. Adım #7: İlk adımda profil bilgilerinizi kimlerin göreceğini düzenleyebilirsiniz.

İlk adımda profil bilgilerinizi kimlerin göreceğini düzenleyebilirsiniz. Adım #8: İkinci adımda gönderilerinizi ve hikayelerinizi kimlerin göreceğini düzenleyebilirsiniz.

İkinci adımda gönderilerinizi ve hikayelerinizi kimlerin göreceğini düzenleyebilirsiniz. Adım #9: Üçüncü adımda kişi engellemelerini düzenleyebilirsiniz.

Facebook gizlilik ayarı denilince ilk akla gelen, en basit ve kolay gizlilik ayarı; bilgilerinizi ve paylaşımlarınızı gören kişileri düzenlemektir. Bu ayarları profil sayfanız üzerinden ya da her bir gönderi sırasında düzenleyebilirsiniz. En özel bilgilerinizi Sadece Ben olarak düzenlemek, arkadaşlarınızın olası veri paylaşımları sırasında sizin de arada onlarla birlikte paylaşılmanızın önüne geçecektir.

Facebook’un adı her ne kadar skandallara karışmış olsa da, yine de hala en geniş gizlilik ayarı seçenekleri sunan sosyal medya platformudur. Yukarıdaki adımları izleyerek karşınıza çıkan gizlilik seçeneklerini size en uygun şekilde düzenleyebilirsiniz. Böylece en azından gelecekte yaşanacak veri paylaşım skandalları arasında olma ihtimalinizi azaltmış olursunuz.