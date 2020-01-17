Facebook, WhatsApp'ta Reklam Göstermekten Vazgeçti

ABD’li sosyal medya devi Facebook’un, popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’ta reklam yayınlamak istemesi, kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Wall Street Journal'e göre, şirketin bu planından uzaklaştığını gösteriyor.

Facebook çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, şu anda dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. 2009 yılında piyasaya çıkan platform, başlangıçta ücretsiz olarak kullanılmadı ve kullanıcılardan belli miktarda bir abonelik ücreti talep etti. Fakat yıllık 0,99 dolar olan bu abonelik ücreti, Facebook’un WhatsApp’ı 2014 yılında satın almasıyla kaldırıldı.

WhatsApp, bundan sadece iki yıl sonra, 1 milyar aylık aktif kullanıcı sayısını geçerek, çok önemli bir dönüm noktasına ulaştı; ancak bu muazzam başarıya rağmen Facebook, uygulamadan herhangi bir para kazanmıyordu. 2018 yılında radikal bir adım atmaya karar veren sosyal medya devi, reklam satarak uygulamadan daha fazla gelir elde etmeyi planladı.

Facebook, WhatsApp'ta reklam göstermekten vazgeçmiş gibi görünüyor

O zamanlar WhatsApp'ın Başkan Yardımcısı olan Chris Daniels, şirketin WhatsApp’ta para kazanma çabalarının bir parçası olarak WhatsApp hikayelerde reklam göstermeyi planladığını açıklamıştı. Bu adımın arkasındaki ana fikir, uygulamadan gelir elde etmek ve işletmelerin dünyanın her tarafındaki WhatsApp kullanıcılarına ulaşmasını sağlamaktı.

Bununla birlikte, WhatsApp'ın kurucuları reklam planına direndi ve kurucu ortak Brian Acton, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle WhatsApp'tan istifa etti.

WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton, Facebook’un hayatımızdan silinmesi gerektiğini düşünüyor

Bugün yayınlanan Wall Street Journal imzalı bir rapora göre Facebook, WhatsApp'ta reklam gösterme planlarından uzaklaşmış gibi görünüyor. Raporda, WhatsApp’a reklamları entegre etmenin yollarını bulmak için kurulmuş bir ekibin kısa zaman önce dağıtıldığı belirtiliyor.

Facebook, bir gün yeniden WhatsApp'ta reklam göstermek için reklam hizmeti sunmayı planlıyor olabilir. Yine de şirketin şimdiki odağının işletmelerin müşterileri ile hızlı bir şekilde iletişim kurması olduğu söyleniyor. Facebook'un WhatsApp'tan para kazanmak için ne gibi adımlar atacağını bekleyip göreceğiz.