Çin'de ortaya çıkıp yaygınlaşan Corona virüsü salgını, dev şirketlerin etkinliklerini de etkiliyor. Son olarak Facebook da virüs endişesiyle Küresel Pazarlama Zirvesi'ni iptal etti. Facebook, ekibinin güvenliğini ve sağlığını gerekçe gösterdi.

Teknoloji ve sosyal medya devi Facebook, önümüzdeki mart ayında San Francisco'da düzenlenmesi planlanan Küresel Pazarlama Zirvesi'nin ölümcül Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Facebook sözcüsü, önceliklerinin çalışanların güvenliği ve sağlığı olduğunu, corona virüs bağlantılı kamu sağlığı riskleri nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

9-12 Mart tarihleri arasında San Fransisco Moscone Kongre Merkezi’nde yapılması planlanan zirvenin 4 bin katılımcıyı ağırlaması bekleniyordu. Barselona’da düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 de Corona virüsü endişesi nedeniyle iptal edilmişti.

Çok sayıda etkinlik iptal edildi

Öte yandan IBM de yine San Fransisco Moscone Kongre Merkezi’nde yapılması planlanan RSA konferansına katılmayacağını açıkladı. IBM'in tüm dünyadan yaklaşık 40 bin kişinin gelmesi beklenen konferanstan çekilme nedeni de Corona virüsü salgını.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgını, şu ana kadar 1526 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 67 binin üzerinde vakanın tespit edildiği salgın nedeniyle teknoloji devleri de etkinliklerini iptal ediyor. MWC 2020 iptal edilmeden önce Ericsson ve LG gibi şirketler kongreden çekildiklerini açıklamıştı. Huawei, salgın nedeniyle Shenzhen'de gerçekleştirmeyi planladığı geliştirici konferansı HDC Cloud 2020'nin ertelendiğini açıklarken, yine Çinli teknoloji devi Xiaomi, Corona virüsünün yayılmasını bir nebze de olsa yavaşlatabilmek için Çin'deki mağazalarını birkaç gün boyunca kapatacağını duyurmuştu.

Tech Crunch'ın aktardığına göre iptal edilmeden önce WMC 2020'ye katılmayacağını resmi olarak açıklayan şirketler şunlardı: