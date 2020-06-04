Android 11 yaklaşmaya devam ederken geliştiriciler de uygulamalarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiyse konuyla ilgili bir gelişme de Facebook cephesinde yaşandı. Şirket, baloncuk bildirimleri için kullandığı API'yi Android 11'in yeni API'siyle değiştirdi.

Android ekosisteminde şu sıralar hummalı bir çalışma mevcut. Çünkü ABD merkezli teknoloji devi Google, kısa bir süre sonra Android 11'i piyasaya sürecek ve yeni işletim sistemi, beraberinde pek çok yeniliği de getirecek. Hal böyle olunca da dev yazılım şirketleri şu sıralar, sahip oldukları uygulamaları Android 11'le uyumlu hale getirebilmek ve bu işletim sisteminin yeni özelliklerini kullanabilmek için var güçleriyle çalışıyorlar.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook da şu sıralar, sahip olduğu mobil uygulamaları Android 11 ile uyumlu hale getirebilmek için çalışıyor. Şirket, Facebook kullanıcılarının vazgeçilmezi olan Messenger için de çalışmalarını sürdürüyor ve ortaya çıkan yeni bilgiler, Messenger'ın Android 11'le baloncuk bildirim API'sini değiştireceğini gözler önüne seriyor.

Eğer Android işletim sisteminde Messenger uygulamasını deneyimlediyseniz, uygulamanın baloncuk bildirimlerini mutlaka görmüşsünüzdür. Bu bildirimler, bir kişi tarafından mesaj geldiği zaman ana ekranda görünür, üzerine dokunulduğunda bir açılır pencere üzerinden mesaja yanıt verilmesini mümkün kılar. Android 11'le birlikte Facebook, Messenger'ın baloncuk bildirimlerinde Android 11'in yeni bir API'sini kullanmaya başlayacak.

Google, geçtiğimiz yıl nisan ayında yaptığı açıklamalarla Android 10'un 2. beta sürümü ile kendi baloncuk API'sini duyurdu. O dönemlerde sadece geliştiriciler için sunulan bu API, çeşitli uygulamalarda baloncuk bildirimler özelliğinin test edilmesini sağladı. Şirket, API üzerinde yaptığı çalışmalarla API'yi genel kullanıma hazır hale getirdi ve Android 11'in ilk geliştirici betası, baloncuk bildirimler özelliğini varsayılan olarak aldı. Vakit kaybetmeyen Facebook da bu API'yi Messenger'a entegre etmiş oldu.

Facebook, bugüne kadar sunduğu baloncuk bildirimlerinde Android'in sistem uyarıları için tasarlanan API'sini kullanıyordu. Ancak Android 11'le uyumlu hale gelen Messenger, Google'ın yeni baloncuk bildirim API'sini kullanıyor olacak. Google'ın "Bubbles API" olarak isimlendirdiği yeni API, hem Messenger hem de diğer uygulamalara için önemli yenilikler kazandıracak.

Yukarıda görmekte olduğunuz Messenger ekran görüntüleri, yeni API kullanımının sunacağı bazı özellikleri gösteriyor. Örneğin bundan sonra hangi kullanıcılardan gelecek mesajların baloncuk bildirimlerle gösterileceği belirlenebilecek ya da bu özelliğin kapatılabilmesi sağlanacak. Ayrıca yeni API ile güncellenen Messenger'ın baloncuk bildirimleri, eskisiyle neredeyse aynı gibi görünecek.