Facebook ve Instagram ana şirketi Meta, Facebook kullanıcılarının tehlike altında olduğunu açıkladı. Şirketin açıklamasına göre 1 milyon Facebook kullanıcısının giriş bilgileri, 402 kötü amaçlı uygulama tarafından ele geçirilmiş. Peki o uygulamalar neler?

2022 yılı gerçekten de veri sızdırmalarının ve çalınmalarının yılı olmaya devam ediyor. Daha önce pek çok kez kullanıcılarının verilerinin sızdırılmasıyla gündeme gelen ve hatta bu sebeplerden ötürü Mark Zuckerberg’in bile davalık olduğu Facebook’ta yine bir veri sızıntısı söz konusu.

Facebook’un ana şirketi Meta, kamuoyuna yaptığı açıklamada Facebook kullanıcılarının siteye giriş verilerini çalmak için tasarlanmış 400 küsür kötü amaçlı uygulama tespit ettiklerini belirtti. Söylenilene göre 1 milyon kullanıcının verileri tehlikede, ancak asıl olay bu değil.

Bu kategorideki uygulamaları indirmeden önce bir kere daha düşünün:

Kötü amaçlı uygulamaların dağılımı @META, 2022

Meta, yaptığı açıklamada oyunlar, fotoğraf düzenleme uygulamaları ve diğer yardımcı programlar olarak kategorilendirdiği 402 kötü amaçlı uygulama tespit edildiğini ve bu uygulamaların şimdiye kadar potansiyel olarak 1 milyon kullanıcının giriş verilerini çalmış olabileceğini belirtti.

En büyük problem tahmin edebileceğini gibi Android platformunda. Şirketin verilerine göre 402 kötü amaçlı uygulamanın 355 adeti Google Play Store’da ve sadece 47 tanesi App Store’da yer alıyor. Kötü amaçlı uygulamalardan Android kullanıcıları arasında en popüler olanları ise fotoğraf düzenleme uygulamaları.

iOS kullanıcıları arasındaki en popüler kötü amaçlı uygulamalar ise iş konusunda yardımcı uygulamalar. Tabii ki 2 milyar kullanıcısı olan bir platformda 1 milyon kişinin verisi çok büyük gibi durmuyor olabilir ancak eğer siz de bu 1 milyon kişiye dahil olup sayıyı çoğaltmak istemiyorsanız, bu kategorideki güvenilir olmayan uygulamalardan uzak durun.