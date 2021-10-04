Bir hacker forumunda 1,5 milyar Facebook kullanıcısının verilerinin ele geçirildiği iddia edildikten kısa süre sonra bu veriler satılığa çıktı. 1 milyonunu 5 bin dolara satan hacker’ın sunduğu örnek veriler, her hesabın verilerinin gerçek olduğuna işaret ediyor.

Bildiğine göre Facebook ve bünyesi altındaki Instagram ve WhatsApp’a 4 Ekim akşamından beri erişilemiyor. Yetkililer sorunu çözmeye çalışırken sorunun kökeniyle alakalı birçok iddia orataya atılıyor. Şimdi ortaya çıkan, oldukça ciddi bir durumdan bahsedeceğiz. Ancak bunun sitelerin çökmesiyle ne kadar alakalı olduğunu şimdilik bilemiyoruz.

Yeni gün yüzüne çıkan bilgilere göre bir hacker forum sitesinde 1,5 milyar Facebook kullanıcısının verilerinin ele geçirildiğine dair bir gönderi paylaşıldı. Bu paylaşım eylül sonunda yapıldı. Şimdi ise sitede yazana göre bu veriler satışta.

1,5 milyar Facebook kullanıcısının kişisel verileri satılığa çıktı:

22 Eylül tarihinde paylaşılan forumdaki gönderiye göre halihazırda 2,89 milyar kullanıcıya sahip olan Facebook, büyük bir sızıntıya maruz kaldı. Hacker, 1,5 milyar Facebook hesabının birçok türde verisini elinde tuttuğunu iddia etti. Böylesine büyük bir veri hırsızlığı ise kolayca tarihin en büyük Facebook veri sızıntısı olarak kaydedilmiş durumda. Ele geçirildiği iddia edilen kişisel veriler şu şekilde:

İsim, soyisim

E-posta adresi

Konumu

Cinsiyeti

Telefon numarası

Kullanıcı adı

Hacker’ın sattığı verilerin potansiyel alıcıları, usulsüz reklamcılar ve siber suçlular. Bu kişiler ister 1,5 milyar kişinin kullanıcı verilerini topluca alma, ister belli miktarda kullanıcı verisi alma opsiyonuna sahip. Hacker, 1 milyon kullanıcıya ait verileri 5 bin dolara satıyor. Sunulan örnek veriler ise verilerin kopya olmadığına ve gerçek olduğuna işaret ediyor.

1,5 milyarlık sızıntı, geçtiğimiz yılki 500 milyonluk sızıntıdan bağımsız:

Geçtiğimiz yıl Türkiye’den de verilerin bulunduğu, yine satış yapmak amacıyla bir Facebook sızıntısı gerçekleştirilmişti. Bir hacker, 500 milyon Facebook kullanıcısının verilerini çalıp tüm verileri 30 bin dolara satışa çıkarmıştı. Yine e-posta, yaş, adres ve benzeri birçok bilginin elde edildiği bu sızıntı, görünüşe göre şu an bahsediyor olduğumuz sızıntıyla örtüşmüyor. Yani yeni hacker ilanındaki veriler hali hazırda çalınmış bilgiler değil.

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